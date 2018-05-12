"Eski Başbakan Necip yurt dışına çıkmadan harekete geçmeliydik"

KUALA LUMPUR (AA) - Malezya’nın yeni Başbakanı Mahathir Muhammed, “Necip Rezak’ın yurt dışına gideceğini duyduğumuzda, hızlı bir şekilde harekete geçmemiz gerekiyordu.” dedi.
Mahathir, Malezya Göçmenlik Bakanlığının, 9 Nisan'da yapılan genel seçimlerde iktidarı kaybeden Necip ve eşi Rüsma Mansur'a tedbiren yurt dışına seyahat yasağı getirmesiyle ilgili konuştu.
“Necip ve eşinin Endonezya’ya gideceğini duyulduğunda hızlı bir şekilde harekete geçilmesi gerekiyordu” ifadelerini kullanan Mahathir Muhammed, sebep olarak gelecekte yapılacak soruşturma sürecine başka ülkeleri karıştırmak istememelerini gösterdi.
Eski Başbakan, çarşamba günü yapılan seçimlerde aldığı yenilginin ardından kısa bir tatile çıkacağını duyurmuş ancak nereye gideceğini açıklamamıştı. Daha sonra basına sızan uçuş belgesinde, Necip Rezak ve eşinin, bugün özel uçakla Endonezya'nın başkenti Cakarta'ya gitmeyi planladığı ortaya çıkmıştı.
Rezak'ın seçimlerin ardından yaşanan hükümet değişikliği sonrası hakkında başlatılabilecek olası bir yolsuzluk soruşturmasından kaçmak için ülkeyi terk edeceğine dair şüpheler bulunması nedeniyle yeni hükümet ani bir kararla Necip Rezak ve eşine yurt dışına seyahat yasağı tedbiri getirmeye karar verdi.
Eski Başbakan, bakanlığın tedbir kararını duyurmasının ardından yaptığı açıklamada, bu duruma saygı duyduğunu ve ailesiyle Malezya'da kalacağını ifade etti.
- 1MDB yolsuzluk soruşturmasıyla ilgili gizlilik kararının kaldırılması talimatı
Başbakan Mahathir Muhammed, Rezak'ın da aralarında bulunduğu bazı yetkililerin adının 11 milyar dolar borcu bulunan devlete ait "1Malaysia Development Bhd (1MDB)" adlı yatırım şirketiyle ilgili soruşturmadaki "Resmi Sırlar Yasası"nın getirdiği kısıtlamaların kaldırılması talimatını da verdiğini belirtti.
Muhammed, gizlilik kararının kaldırılmasından sonra savcılıktan gelen raporları izleyerek üzerinde çalışacağını kaydetti.
- 1MDB yolsuzluk suçlamaları
Seçimlerde, 2015 yılında Başbakan Necip Rezak hakkında öne sürülen yolsuzluk iddialarının büyük rol oynaması bekleniyor.
Ülkede 2009 yılından bu yana başbakanlık görevinde bulunan Malezya’nın ikinci başbakanı Tun Abdul Rezak’ın oğlu ve 56 yıldır iktidarda olan Birleşik Malay Ulusal Partisinin (UMNO) genel başkanı Necip Rezak ülke tarihinin en büyük yolsuzluğu ile suçlanmıştı.
Malezya'da 11 milyar dolar borcu bulunan devlete ait "1MalaysiaDevelopment Bhd (1MDB)" adlı yatırım şirketiyle ilgili soruşturmada yer alan belgelerin, şirkete bağlı ajanslar, bankalar ve kuruluşlar arasında transfer edilen 681 milyon doların Rezak'ın kişisel banka hesaplarına transfer edildiği öne sürülmüştü.
Malezyalılar Necip Rezak'ın kendisini aklaması gerektiğini savunarak günlerce sokaklarda Başbakan aleyhine gösteriler düzenlemişti.
Malezya Başsavcılığı, Rezak'ın beş ayrı şahsi hesabında tespit edilen paranın 681 milyon dolarının Suudi kraliyet ailesinin kişisel bağışı olduğunu açıklamış, Suudi hükümetinin bunu doğrulamasıyla Necip Rezak yolsuzluk iddialarından aklanmıştı.
Başbakan Rezak da paranın bağış olarak geldiğini söyleyerek, iktidar partisinin organizasyonlarını finanse etmek için kullanıldığını açıklamıştı.
Muhalifler ise paranın 1MDB adlı yatırım şirketinden geldiğini, siyasi destek sağlama ve Necip Rezak'ın kişisel ihtiyaçları için kullanıldığını öne sürmüştü. Bunun üzerine parti içindeki muhaliflerin ve soruşturmayı yürüten başsavcının görevine son verilmişti.
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