"Eski Başbakan Necip yurt dışına çıkmadan harekete geçmeliydik"

KUALA LUMPUR (AA) - Malezya’nın yeni Başbakanı Mahathir Muhammed, “Necip Rezak’ın yurt dışına gideceğini duyduğumuzda, hızlı bir şekilde harekete geçmemiz gerekiyordu.” dedi.

Mahathir, Malezya Göçmenlik Bakanlığının, 9 Nisan'da yapılan genel seçimlerde iktidarı kaybeden Necip ve eşi Rüsma Mansur'a tedbiren yurt dışına seyahat yasağı getirmesiyle ilgili konuştu.

“Necip ve eşinin Endonezya’ya gideceğini duyulduğunda hızlı bir şekilde harekete geçilmesi gerekiyordu” ifadelerini kullanan Mahathir Muhammed, sebep olarak gelecekte yapılacak soruşturma sürecine başka ülkeleri karıştırmak istememelerini gösterdi.

Eski Başbakan, çarşamba günü yapılan seçimlerde aldığı yenilginin ardından kısa bir tatile çıkacağını duyurmuş ancak nereye gideceğini açıklamamıştı. Daha sonra basına sızan uçuş belgesinde, Necip Rezak ve eşinin, bugün özel uçakla Endonezya'nın başkenti Cakarta'ya gitmeyi planladığı ortaya çıkmıştı.

Rezak'ın seçimlerin ardından yaşanan hükümet değişikliği sonrası hakkında başlatılabilecek olası bir yolsuzluk soruşturmasından kaçmak için ülkeyi terk edeceğine dair şüpheler bulunması nedeniyle yeni hükümet ani bir kararla Necip Rezak ve eşine yurt dışına seyahat yasağı tedbiri getirmeye karar verdi.