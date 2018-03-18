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Eski Başkan Satılmış’ın acı günü

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.03.2018 20:01 | Son Güncelleme

AK Parti Nazilli eski ilçe Başkanlarından Ramazan Satılmış’ın vefat eden babası Hamit Satılmış son yolculuğuna uğurlandı.

Eski Başkan Satılmış’ın acı günü

AK Parti Nazilli eski ilçe Başkanlarından Ramazan Satılmış’ın vefat eden babası Hamit Satılmış son yolculuğuna uğurlandı. Siyasetin her kesiminden katılımın olduğu cenaze töreninde eski Başkan Satılmış gözyaşlarına hakim olamadı.
Önceki gün tedavi gördüğü Nazilli Devlet Hastanesinde yaşına bağlı olarak gelişen çoklu organ yetmezliği nedeniyle hayata gözlerini yuman 3 çocuk babası Hamit Satılmış (79), bugün ikindi namazına müteakiben Zafer Camiinde kılınan cenaze namazının ardından Eğriboyun aile mezarlığına defnedildi. Satılmış’ın cenazesine AK parti Aydın Milletvekili Mehmet Erdem başta olmak üzere Nazilli Kaymakamı İbrahim Küçük, AK Parti Aydın İl Başkanı Ömer Özmen, AK Parti Nazilli İlçe Başkanı Bülent Sayar, CHP İlçe Başkanı Ali Deveci, İyi Parti Nazilli İlçe Başkanı Kürşat Engin Özcan, Nazilli eski belediye başkanlarından Esat Ergüler, Saadet Partisi Nazilli ilçe eski ve yeni yönetimi, AK Parti eski ilçe başkanları, siyaset ve iş dünyasının tanınmış isimleri, Satılmış ve Taşkıran ailesi ve yakınları katıldı.
Eski Başkan Ramazan Satılmış’a taziye dileklerinde bulunan dost ve akrabaları Satılmış’ı acılı gününde yalnız bırakmadı.

Eski Başkan Satılmış’ın acı günü

Eski Başkan Satılmış’ın acı günü

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