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Eski Başkan Ünal hayatını kaybetti

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.04.2018 19:23 | Son Güncelleme

Aydın’ın Köşk ilçesinde 1994-1999 dönemlerinde Belediye Başkanlığı yapan Necati Ünal hayatını kaybetti.

Eski Başkan Ünal hayatını kaybetti

Aydın’ın Köşk ilçesinde 1994-1999 dönemlerinde Belediye Başkanlığı yapan Necati Ünal hayatını kaybetti. Bir süredir yaşlılığa bağlı rahatsızlığı olan Ünal’ın ölümü sevenlerini üzdü.
Aydın ve çevresinde Necati Usta olarak tanın ve Ünallar Hidrolik Makine Sanayi’nin kurucusu olan Necati Ünal, girişimciliği ve kendi alanındaki ustalığı ile tanınıyordu. Köşk’ün eski başkanlarından Necati Ünal’ı kaybetmenin üzüntüsünü yaşadıklarını belirten Köşk Belediye Başkanı Rıfat Kadri Kılınç, “Köşk için değerli bir insanımızı kaybettik. Girişimci kişiliği ve mesleğindeki başarısı ile örnek bir büyüğümüzdü” diyerek Ünal’a rahmet diledi.
Neci Ünal’ın yarın ikindi namazına müteakip Köşk Çarşı Camii’nde kılınacak cenaze namazının ardından Baklaköy Mezarlığı’nda toprağa verileceği belirtildi.

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