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Eski basketbolcu havalimanında yaşıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.03.2018 14:35 | Son Güncelleme

Bir dönem profesyonel olarak basketbol oynayan, yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle sıkıntı günler geçiren Mehmet Şanlı, 1 aydır Atatürk Havalimanı'nda yaşıyor - ABD'ye gitmek isteyen ancak uçuş için gerekli evrakı bulunmayan Şanlı'nın yemek ihtiyaçları ise havalimanı çalışanları tarafından karşılanıyor

İSTANBUL (AA) - Eski basketbolcu Mehmet Şanlı, bir süredir Atatürk Havalimanı'nda yaşıyor.

Bir dönem profesyonel olarak basketbol oynayan ancak yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle sıkıntılı günler geçiren 23 yaşındaki Şanlı, yaklaşık 1 aydır, ABD'ye gitmek üzere geldiği Atatürk Havalimanı'nda kalıyor.

Uçuş için gerekli evrakı bulunmayan Şanlı, bugün uçuş ekranlarında sefer saatlerini kontrol ettikten sonra pasaport kontrol noktasına giderek görevlilere ABD'ye gitmek istediğini söyledi.

Şanlı'nın bir süredir havalimanında yaşadığını bilen görevliler Şanlı'ya gerekli evraka sahip olmadığını ve uçuş işlemlerinin yapılamayacağını anlattı. Şanlı daha sonra, terminalde vakit geçirmeye devam etti.

Havalimanında kaldığı sürede bankların üzerinde uyuyan Şanlı’nın yemek ihtiyaçları ise havalimanı çalışanları tarafından karşılanıyor.

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Anahtar Kelimeler:
Atatürk Havalimanı basketbol Mehmet Şanlı

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