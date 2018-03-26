Eski Başsavcı Vekiline son görev

Antalya'da evinde kalp krizi sonucu 71 yaşında hayatını kaybeden emekli Antalya Cumhuriyet Başsavcı Vekili İsmet Tarhan toprağa verildi.

Antalya Adliye Sarayı bahçesinde düzenlenen cenaze törenine, Antalya Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Solmaz, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Cengiz Yıldız, Antalya Sahil Güvenlik Grup Komutanı Binbaşı Önder Göksel, İl Emniyet Müdürü Celal Uzunkaya, İl Müftüsü Osman Artam, çok sayıda hakim ve savcı, adliye personeli ve Tarhan'ın yakınları katıldı.

Törende konuşan Başsavcı Solmaz, "ağabeyim" dediği Tarhan'ın vefatıyla derin bir yasa boğulduklarını ifade etti.

Cumhuriyet Savcısı Süleyman Teke de yakın arkadaşı, güzel ve kahraman bir insanı kaybettiklerini söyledi. Tarhan'ın yakınlarına baş sağlığı dileyen Teke, duygulanarak konuşmasına son verdi.

Omuzlarda taşınan Tarhan, yaklaşık 300 metre mesafedeki Meltem Camisi'nde ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından Uncalı Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Ağrı'nın Patnos ilçesinde göreve başlayan İsmet Tarhan, Ankara, Bartın, Denizli ve Adana'da görev yapmıştı. 1993 yılında Antalya Adliyesinde görevine devam eden Tarhan, 2003 yılında Antalya Cumhuriyet Başsavcı Vekilliğine atanmış, 2013 yılında ise emekli olmuştu.