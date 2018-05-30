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Eski belediye başkanı evinde ölü bulundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.05.2018 19:32 | Son Güncelleme

Eski belediye başkanı evinde ölü bulundu

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesine daha önce belde olan Kızılpınar'ın eski belediye başkanı İsmail Tekmen, Çorlu'daki evinde ölü bulundu.

Alınan bilgiye göre, İsmail Tekmen'den (66) uzun süre haber alamayan yakınları durumu polise bildirdi. Tekmen'in yalnız yaşadığı Şeyhsinan Mahallesi'ndeki eve sağlık ekipleriyle gelen polis ekipleri kapıyı çilingir yardımıyla açtı. Sağlık ekipleri kanepede hareketsiz halde yatan Tekmen'in yaşamını yitirdiğini tespit etti.

Büyükşehir yasasından önce belde olan Kızılpınar'da Fazilet Partisi'nden 1999-2004 tarihleri arasında belediye başkanlığı yapan ve daha önce de Çerkezköy Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü görevinde bulunan İsmail Tekmen için Kızılpınar Merkez Camisinde tören düzenlendi.

Tekmen'in cenaze törenine TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı Mustafa Şentop, Çerkezköy Belediye Başkan Yardımcısı Enver Bayram, AK Parti Kapaklı İlçe Başkanı Salih Bezgin, AK Parti Çerkezköy İlçe Başkan Yardımcısı Ercan Erdoğan ve yönetim kurulu üyeleri, belediye meclis üyeleri, sevenleri ve yakınları katıldı.

İkindi vakti kılınan cenaze namazı sonrası Tekmen, Kızılpınar Mezarlığında toprağa verildi.

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Çerkezköy eski belediye başkanı evinde ölü bulundu Tekirdağ

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