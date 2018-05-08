Eski belediye başkanına 15 yıla kadar hapis istemi

DİYARBAKIR (AA) - Terör soruşturması kapsamında 6 yıl önce Danıştay kararıyla görevinden alınan Siirt Bağımsız Belediye Başkanı Selim Sadak hakkında, etkisiz hale getirilen PKK'lı teröristler için düzenlenen anma etkinlikleri ile Türk Silahlı Kuvvetleri'nce (TSK) Suriye'nin Afrin bölgesinde yürütülen Zeytin Dalı Harekatı'nı protesto amacıyla gerçekleştirilen basın toplantısına katıldığı gerekçesiyle 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.
2008 yılında Diyarbakır 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nce hakkında ''terör örgütü propagandası yapmak'' suçlamasıyla verilen 10 aylık hapis cezası Yargıtay tarafından onanan Sadak, Danıştay 8. Dairesince verilen karar ile 2012 yılında görevinden alındı.
Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan terör soruşturması kapsamında 16 Kasım 2017'de gözaltına alındıktan sonra sevk edildiği mahkemece adli kontrol kararıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılan Sadak'ın, hakkında, "silahlı terör örgütü kurma veya yönetme" ile "terör örgütü propagandası yapmak" suçlarından 16 yıldan 27,5 yıla kadar hapis cezası talebiyle açılan davada yargılanmasına devam ediliyor.
Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca, Sadak'ın yargılandığı bu dosya ile birleştirilmesi talebiyle hazırlanan iddianame 8. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.
İddianamede Sadak'ın, 15 Aralık 2017'de merkez Kayapınar ilçesindeki düğün salonunda terör örgütüyle irtibatlı olduğu gerekçesiyle kapatılan Mezopotamya Yakınlarını Kaybeden Ailelerle Yardımlaşma, Dayanışma ve Kültür Derneğince (MEYA-DER) teröristler için düzenlenen sözde "mevlit" programına katıldığı kaydedildi.
31 Ocak'ta Zeytin Dalı Harekatı ile ilgili yaptığı açıklama ve paylaşımlarına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında Demokratik Toplum Kongresi (DTK) Eş Başkanı Leyla Güven'in çıkarıldığı nöbetçi Sulh Ceza Mahkemesince tutuklandığı anımsatılan iddianamede, Sadak'ın adliye önünde gerçekleştirilen protesto amaçlı basın açıklamasına katıldığı belirtildi.
- Zeytin Dalı Harekatı'nı protesto etkinliğine katılmış
TSK tarafından Suriye'nin Afrin bölgesinde YPG/PKK-DEAŞ mensuplarının etkisiz hale getirilmesi için Zeytin Dalı Harekatı'nın başlatıldığı hatırlatılan iddianamede, Sadak'ın HDP, DBP ve DTK tarafından Sur ilçesinde bir otelde gerçekleştirilen protesto eylemine katıldığı aktarıldı.
İddianamede 16 Eylül 2017'de Sadak'ın, DBP İl Başkanlığındaki Vedat Aydın Konferans Salonu'nda PKK/KCK terör örgütünün sözde çatı meclis yapılanması olan DTK'nın 8. Olağan Kongresi'ne katıldığı, kongrede DTK'nın amacı, hedefleri ve faaliyetlerinden bahsedildiği, terör örgütünün propagandasının yapıldığı kaydedildi.
İddianamenin değerlendirme kısmında, şu ifadelere yer verildi:
"Şüphelinin, etkisiz hale getirilen terör örgütü mensupları için yapılan anma etkinliklerine katılarak örgüt mensuplarını sahiplendiği tespit edilmiştir. Sadak, terör örgütünün ideolojisini benimseyerek devletin birliğini ve bütünlüğünü bozmak maksadıyla örgütün amaçları doğrultusunda gerçekleştirilen birçok eyleme katılmıştır. Bu eylemlerin bazılarında örgütün amaçları doğrultusunda, devlet ve TSK aleyhinde açıklamaların yapıldığı tespit edilmiş, eylemler süreklilik, yoğunluk ve çeşitlilik arz etmiştir. Bu suretle şüphelinin, hiyerarşik yapısına dahil olarak PKK/KCK terör örgütü adına eylem ve faaliyetlerde bulunmak suretiyle üzerine atılı silahlı terör örgütüne üye olma suçunu işlediği anlaşılmıştır."
İddianamede, Sadak hakkında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası isteniyor.
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