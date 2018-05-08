Eski belediye başkanına 15 yıla kadar hapis istemi

DİYARBAKIR (AA) - Terör soruşturması kapsamında 6 yıl önce Danıştay kararıyla görevinden alınan Siirt Bağımsız Belediye Başkanı Selim Sadak hakkında, etkisiz hale getirilen PKK'lı teröristler için düzenlenen anma etkinlikleri ile Türk Silahlı Kuvvetleri'nce (TSK) Suriye'nin Afrin bölgesinde yürütülen Zeytin Dalı Harekatı'nı protesto amacıyla gerçekleştirilen basın toplantısına katıldığı gerekçesiyle 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. 2008 yılında Diyarbakır 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nce hakkında ''terör örgütü propagandası yapmak'' suçlamasıyla verilen 10 aylık hapis cezası Yargıtay tarafından onanan Sadak, Danıştay 8. Dairesince verilen karar ile 2012 yılında görevinden alındı. Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan terör soruşturması kapsamında 16 Kasım 2017'de gözaltına alındıktan sonra sevk edildiği mahkemece adli kontrol kararıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılan Sadak'ın, hakkında, "silahlı terör örgütü kurma veya yönetme" ile "terör örgütü propagandası yapmak" suçlarından 16 yıldan 27,5 yıla kadar hapis cezası talebiyle açılan davada yargılanmasına devam ediliyor.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca, Sadak'ın yargılandığı bu dosya ile birleştirilmesi talebiyle hazırlanan iddianame 8. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi. İddianamede Sadak'ın, 15 Aralık 2017'de merkez Kayapınar ilçesindeki düğün salonunda terör örgütüyle irtibatlı olduğu gerekçesiyle kapatılan Mezopotamya Yakınlarını Kaybeden Ailelerle Yardımlaşma, Dayanışma ve Kültür Derneğince (MEYA-DER) teröristler için düzenlenen sözde "mevlit" programına katıldığı kaydedildi. 31 Ocak'ta Zeytin Dalı Harekatı ile ilgili yaptığı açıklama ve paylaşımlarına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında Demokratik Toplum Kongresi (DTK) Eş Başkanı Leyla Güven'in çıkarıldığı nöbetçi Sulh Ceza Mahkemesince tutuklandığı anımsatılan iddianamede, Sadak'ın adliye önünde gerçekleştirilen protesto amaçlı basın açıklamasına katıldığı belirtildi. - Zeytin Dalı Harekatı'nı protesto etkinliğine katılmış TSK tarafından Suriye'nin Afrin bölgesinde YPG/PKK-DEAŞ mensuplarının etkisiz hale getirilmesi için Zeytin Dalı Harekatı'nın başlatıldığı hatırlatılan iddianamede, Sadak'ın HDP, DBP ve DTK tarafından Sur ilçesinde bir otelde gerçekleştirilen protesto eylemine katıldığı aktarıldı.