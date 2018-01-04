Eski belediye başkanının kızından büyük vurgun! Zimmetine 1 milyon 200 bin lira geçirmiş

İddialara göre, Elvanpazarcık Belediyesi’nde muhasebe müdürlüğü görevi sırasında su alacakları ve banka hesaplarındaki paraları zimmetine geçirdiği iddiasıyla görevinden uzaklaştırılan Hülya Şeker, hakkında yakalama kararı çıkartıldı.
Cumhuriyet Başsavcılığınca sürdürülen soruşturma kapsamında ekipler Hülya Şeker'i gözaltına aldı. Zimmetine 1 milyon 200 bin lira geçirdiği iddiasıyla adliyeye sevk edilen Şeker, tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Öte yandan konuyla ilgili görevlendirilen müfettişlerin hesaplarda 10 yıl geriye dönük incelemelerde bulunduğu soruşturmada Hülya Şeker, 13 Eylül 2017 günü görevinden uzaklaştırılmıştı.
İHA
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