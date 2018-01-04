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Eski belediye başkanının kızından büyük vurgun! Zimmetine 1 milyon 200 bin lira geçirmiş

GÜNCEL HABERLERİ | 04.01.2018 20:48 | Son Güncelleme 6 saat önce

Zonguldak Elvanpazarcık Belde Belediyesi’nde muhasebe ve hesap işleri müdür vekili olarak görev yaparken, geçen 7 Eylül’de açığa alınan eski belediye başkanı İsmail Şeker’in kızı Hülya Şeker, zimmetine 1 milyon 200 bin lira geçirdiği iddiasıyla gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen Hülya Şeker, savcılıktaki sorgusunun ardından sevk edildiği nöbetçi mahkemece tutuklandı.

Eski belediye başkanının kızından büyük vurgun! Zimmetine 1 milyon 200 bin lira geçirmiş

İddialara göre, Elvanpazarcık Belediyesi’nde muhasebe müdürlüğü görevi sırasında su alacakları ve banka hesaplarındaki paraları zimmetine geçirdiği iddiasıyla görevinden uzaklaştırılan Hülya Şeker, hakkında yakalama kararı çıkartıldı.

Cumhuriyet Başsavcılığınca sürdürülen soruşturma kapsamında ekipler Hülya Şeker'i gözaltına aldı. Zimmetine 1 milyon 200 bin lira geçirdiği iddiasıyla adliyeye sevk edilen Şeker, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Öte yandan konuyla ilgili görevlendirilen müfettişlerin hesaplarda 10 yıl geriye dönük incelemelerde bulunduğu soruşturmada Hülya Şeker, 13 Eylül 2017 günü görevinden uzaklaştırılmıştı.

İHA

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Anahtar Kelimeler:
Zonguldak ismail şeker hülya şeker elvanpazarcık

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Okuyucu Yorumları 25 yorum
chp demek millet, devlet ve islam düşmanı demektir.Fırsatı hiç kaçırmazlar. Allah bu CHP zihniyetinin sonunu getirsin, bu zalim CHP zihniyetine sahip çıkanların neslini kessin, zaten az kaldı. Rabbim milletimize yardım etsin ve efendimizin hatırına bizi korusun ve tekrar islamın bayraktarı yapsın.AMİN
Kimki devlet malını çalıyosa hangi partı kim olursa olsun yargı yakasına yapışmalı bu paralar 80.000.000 un parası
Hayyyret bir tane hırsızı tutuklamışlar.Serbest değil miydi yavv!
yine azmış ya bazıları 50 milyon avroları indiriyor cebe onlara inceleme yok bal kaymak mangal et süt yiyip saraylarda yaşayarak geziyorlar
ORASI ZONGULDAK HÜLYA ŞEKER BELEDİYESİ OLMUŞ ARTIK
1994 yılında ANAP'tan Belediye Başkanı seçilen İsmail ŞEKER'in kızı, Şimdi durup dururken taaaa 24 sene önceki yolsuzluğu haber yapmak neyin nesi anlamadık, Belediyelerdeki yolsuzluğu haber yapacaksanız hazır önünüzde güncel olan CHP'li Beşiktaş Belediye Başkanının yaptığı yolsuzlukla ilgili olayı haber yapın,
@7uyuyanlar08 yolsuzluk hırsızlık yapanın chp si anap ı akp si olmamalı Bursa belediye başkanı istifa ettirildi yeni başkan geçen hafta yaptığı açıklama bursa belediyesinin borcu 5 milyar tl.akp li belediyelerde istifa ettirilen belediyelerde yapılan hırsızlık yolsuzluk lar örtbas edilirken milleti uyutma politikası.akp liler havadan uçan kuşu gösteriyor olabilirmi?
Allah bilir birde kimseyi beğenmiyordur
BELDE BELEDİYESİNDE BU KADAR PARALAR DÖNÜYORSA. VAR SEN BÜYÜKŞEHİRLERİ DÜŞÜN
yapmaya. Ciddimisin.. Doğrumu yani. pek inandırıcı gelmedi gerçi amma doğru ise sormak lazım bunları bu gune dek dek hec denetleyen olmamışmı. Bu partiler, bu belediyeleri denetleme mercileri napmış madem öle bunca zaman..
bir kişi ne iş yaparsa yapsın allah korkusu olması lazım bu bir temizlik görevlisi olsun istese cumhur başkanı olsun ölüm lü olduklarını unutmamalı hesap çok çetin zor olacak
HANGI PARTIDEN ? YAZMAYI UNUTMUŞSUN
harika
melih gökçek ankaranın yarısını götürdü, bunu soran soruşturan bir devlet var mı ??? ankaralı herkese bunu sorun cevap hep aynı.
albirini vur ötekine Saadet gelmeden Saadet gelmez
MYNET HAVUZ MEDYASINDAN FARKIN YOK. NEDEN HANGİ PARTİNİN OLDUĞUNU YAZMIYORSUN. Tarafsız habermiş
O bindigin yatların dümeni
mynet seni siliyorum uygulamadan sen tamamen alttan alttan anladın sen onu işine geldiği gibi yorum yayınlıyorsun seni biliyoruz sayın mynet bunu da yayınlarsın sen
KUL HAKKI YİYENLERİN ÜZERİNE, ALLAH'IN LANETİ YAĞSIN..
Hakkımız haram zıkkım olsun.
parti gözetmeden birde aile boyu kadrolaşmya dur demek lazım bi ailede 3kişi çalışıyorsa ilerde çalmayacak diye bişi yok bi başkasının hakkını çalmış zaten
haberde belediyenin chpli olduğu neden geçmiyor
ye babam ye
Şu parti bu parti meselesi değil hırsız , hırsızdır
Türkiye ve yolsuzluk hiç şaşırmadım gayet normal
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