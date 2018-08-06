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Eski Beyaz Saray iletişim direktöründen Trump'a basın eleştirisi

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.08.2018 00:21 | Son Güncelleme

Beyaz Saray'ın eski İletişim Direktörü Anthony Scaramucci: - "Basınla girdiği bu kavga Trump'a uzun vadede yarar getirecek bir şey değil" - "(Trump'ın gazetecileri "düşman"olarak nitelendirmesi) Taktiksel ve stratejik olarak Trump'ın kullandığı dil ABD için çok çok kötü bir şey"

Beyaz Saray'ın eski İletişim Direktörü Anthony Scaramucci, ABD Başkanı Donald Trump'ın basına karşı olumsuz tavrını "ABD için çok çok kötü bir şey" olarak nitelendirdi.

ABD merkezli yayın kuruluşu CNN'de yayımlanan "Reliable Sources" programına konuk olan Scaramucci, Trump'ın basına karşı politikasını eleştirdi.

Trump'tan farklı düşünen kişilerin de konuşmasını desteklediğini kaydeden Scaramucci, "Basınla girdiği bu kavga Trump'a uzun vadede yarar getirecek bir şey değil." değerlendirmesinde bulundu.

Scramucci, Trump'ın gazetecileri "düşman" olarak nitelendirmesine ilişkin "Taktiksel ve stratejik olarak Trump'ın kullandığı dil ABD için çok çok kötü bir şey." dedi.

ABD Başkanı Trump sabah saatlerinde Twitter hesabından yaptığı açıklamada gazetecileri hedef alarak şu ifadeleri kullanmıştı:

"Yalan haber yapanlar, onların insanların düşmanı olduğunu söylediğim için benden nefret ediyorlar çünkü bunun doğru olduğunu biliyorlar. Bunu ABD halkına açıklayarak büyük bir hizmet veriyorum. Kasıtlı olarak büyük bir bölücülük ve güvensizliğe neden oluyorlar. Savaşa da yol açabilirler. Çok tehlikeli ve hastalıklılar."

Beyaz Saray Sözcüsü Sean Spicer, Trump'ın New York'tan finans alanında dostu olan Anthony Scaramucci'yi Beyaz Saray İletişim Direktörlüğü görevine getirmesinin ardından 21 Temmuz'da istifa ettiğini açıklamıştı. Spicer'ın istifa tartışması bitmeden Scaramucci de görevinin 10. gününde kovulmuştu.

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Anahtar Kelimeler:
abd başkanı donald trump

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