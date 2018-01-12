Eski Bolu Valisi İbrahim Özçimen'e hapis cezası!

Ankara 16. Ağır Ceza Mahkemesi'nce görülen duruşmaya, İbrahim Özçimen, tutuklu bulunduğu cezaevinden SEGBİS ile katıldı. Karar aşamasına gelen davada son sözü sorulan Özçimen, "Doğru karar vereceğinize inanıyorum" diyerek beraatını istedi.

8 YIL 9 AY HAPİS CEZASI

Mahkeme, Özçimen'i, silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan 8 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırdı. Mahkeme ayrıca Özçimen'in hükümle birlikte tutukluluğuna da karar verdi.