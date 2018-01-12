Eski Bolu Valisi İbrahim Özçimen'e hapis cezası!

Ankara 16. Ağır Ceza Mahkemesi'nce görülen duruşmaya, İbrahim Özçimen, tutuklu bulunduğu cezaevinden SEGBİS ile katıldı. Karar aşamasına gelen davada son sözü sorulan Özçimen, "Doğru karar vereceğinize inanıyorum" diyerek beraatını istedi.
8 YIL 9 AY HAPİS CEZASI
Mahkeme, Özçimen'i, silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan 8 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırdı. Mahkeme ayrıca Özçimen'in hükümle birlikte tutukluluğuna da karar verdi.
Çankırı Valisi Aktaş'ın eşi Seval Aktaş o görevden istifa etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan çorbacıya gitti
Suudi Arabistan'da tarihi fotoğraf!
MHP’de şaşırtan gelişme! Kadın kollarında iki erkek
Son dakika! Trump İran ile nükleer anlaşmayı uzattı
Türkiye'den ABD'ye son dakika seyahat uyarısı tepkisi!
Kızı feryat etmişti! Cinayet zanlısı emniyete gidip 'ben geldim' dedi
Genç kızı günlerce eve hapsetti! Şiddet uygulayıp, tecavüz etti!
Türkiye'nin konuştuğu olayda 4 yıl sonra flaş karar
Fiyatı dudak uçuklattı!
Okuyucu Yorumları 0 yorum