Eski Boşnak general Dudakovic serbest bırakıldı

Bosna Hersek Mahkemesi, Bosna'daki savaşta (1992-1995) "insanlığa karşı suç işledikleri" iddiasıyla gözaltına alınan ve aralarında eski Boşnak general Atif Dudakovic'in de bulunduğu 13 eski askerin şartlı olarak serbest bırakılmasına karar verdi.
Mahkemeden yapılan açıklamada, "Dudakovic ve diğerleri" davasına ilişkin Bosna Hersek Savcılığı tarafından mahkemeye sunulan tutuklu yargılanma talebinin reddedildiği belirtilerek, mahkemenin Bosna Savaşı'nın en önemli Boşnak komutanlarından biri olarak anılan Dudakovic ve 12 eski askerin şartlı olarak serbest bırakılmasına hükmettiği bildirildi.
Açıklamada ayrıca, "Dudakovic ve diğerleri" davasından yargılanacak isimlerin dava boyunca birbirleri veya tanıklarla iletişim kurmama şartıyla serbest kaldığı kaydedildi.
- Eski Boşnak general iki gün önce gözaltına alınmıştı
Savcılığın talimatıyla Bosna Hersek Araştırma ve Koruma Ajansına (SIPA) bağlı özel polis birlikleri tarafından 27 Nisan'da başta başkent Saraybosna olmak üzere Bihac, Sanski Most, Kljuc, Velika Kladusa ve Cazin şehirlerinde operasyonlar düzenlenmişti.
Bosna'daki savaşta (1992-1995) işlenen suçlarla ilgili ülkenin farklı şehirlerinde gerçekleştirilen operasyon kapsamında, Boşnak general Dudakovic ve 12 eski asker "insanlığa karşı suç işledikleri" iddiasıyla gözaltına alınmıştı.
Eski Boşnak generalin gözaltına alınması Bosna Hersek'te büyük tepki toplamıştı.
Eski sunucuyu böcekler canlı canlı yedi
Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz'dan öğretmen ataması müjdesi
Dünya bu fotoğrafı konuşmuştu! Macron'un hediyesi yerinden söküldü!
Cuma hutbesinde hoparlörden siyaset
AKM'nin ön cephesi büyük bir gürültüyle yıkıldı
AK Partili İbrahim Turhan siyaseti bıraktı!
Milli Eğitim Bakanı Yılmaz: 25 bin öğretmen alımı için mülakatları başlattık
Van'da tecavüz edilip öldürülen 38 günlük bebeğin annesinin yaptıkları dehşete düşürdü!
Manisa'da kanlı infaz! Sokak ortasında tartıştığı çifte kurşun yağdırdı!
Bülent Arınç'tan 'Abdullah Gül' açıklaması
Whatsapp bakın nelerinizi saklıyor? İşte öğrenmenin yolu
Apple kararını verdi: iPhone’ların ismi değişiyor!
Okuyucu Yorumları 0 yorum