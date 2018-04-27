Eski Boşnak general Dudakovic'in gözaltına alınması

"Bağımsız Bosna-Hersek devletinin ve vatandaşlarının istiklali ve insan hakları için kahramanca mücadele veren Bosna-Hersek silahlı kuvvetlerinin sembol isimlerinden eski genelkurmay başkanı, emekli general Atif Dudakovic ve bazı silah arkadaşları sürpriz bir şekilde gözaltına alındı. Savaş suçlusu olduğu mahkeme kararları ile tescil edilen faşist çentiklere karşı, vatanını ve insan haklarını korumaktan başka hukuk dışı hiçbir faaliyeti olmayan bir vatansevere karşı, 25 yıl sonrasında gerçekleşen bu gözaltı olayı, bölgede güçlükle sağlanan barış ortamını yıkıcı bir mahiyet arz etmektedir. Bosna’da vatan savunmasına katılan binlerce vatanseveri rencide eden bu talihsiz olay barışa sıkılmış bir kurşundan başka bir şey değildir. Haberin duyulmasından sonra uygulanan bu gözaltının başta Boşnak milleti olmak üzere birçok vatanseverin protestosuna sebep oldu.

Dudakovic'in Bosna-Hersek devletinin ve vatandaşlarının istiklali için mücadele veren sembol isimlerden biri olduğunu kaydeden Erdem, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

Bosna Hersek Dostları Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Erdem yaptığı yazılı açıklamada, son aylarda Balkanlar'da barış ve istikrarı bozmaya yönelik gizli, açık gelişmelerin gittikçe arttığını endişeyle izlediklerini, Dudakovic'in gözaltına alınmasının kendilerini ve kamuoyunu şok ettiğini belirtti.

Başbakan Denis Zvizdiç’ten sonra Bosna-Hersek’in savunmasında yer almış olan vatansever emekli Sırp generali Jovan Divjak da bu gözaltı işleminin yanlış olduğunu açıkça ilan etti.

İnsanlığa karşı suç işledikleri, soykırım yaptıkları Lahey’de mahkemece tescil edilmiş cellatları, kurbanlarla eşit konuma getirmeye yönelik bu zorlama çabaların, hiçbir hukuki dayanağı mevcut değildir. Ekim ayında Bosna-Hersek’te yapılması gereken genel seçimler öncesi siyasi gerginliği artıracak olan bu skandal gözaltı kararının bir önce iptal edilerek Atıf Dudakovic’in serbest bırakılması için Bosna-Hersek güvenlik bakanlığı ve BM'ye bağlı çalışan Barış Uygulama Konseyi (P.İ.C.) ve OHR'yi göreve davet ediyoruz.

Dünyanın dört bir köşesinde bu zulmü protesto edenlerle birlikte ülkemizdeki tüm sivil toplum kuruluşları özellikle de Balkanlı kurumları göreve davet ediyoruz."

Bosna Hersek Araştırma ve Koruma Ajansına (SIPA) bağlı özel polis birlikleri tarafından başkent Saraybosna'nın yanı sıra Bihac, Sanski Most, Kljuc, Velika Kladusa ve Cazin şehirlerinde düzenlenen operasyonlarda aralarında eski Boşnak general Atif Dudakovic'in de bulunduğu 12 eski asker "insanlığa karşı suç işledikleri" iddiasıyla gözaltına alınmıştı.

Gözaltına alınan eski Boşnak askerler, 1995 yılında ülkenin kuzeybatısındaki şehirlerde esir alınan Sırp askerlerin yanı sıra yüzlerce Sırp sivilin öldürülmesi ile suçlanıyor.

Daha önce hakkında herhangi bir dava olmayan Dudakovic, ülkedeki Sırp sivil toplum kuruluşları ve siyasiler tarafından savaş suçu işlemekle itham edilmişti.

