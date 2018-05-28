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Eski Boydak Holding yöneticilerinin yargılandığı FETÖ/PDY davası

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.05.2018 13:29 | Son Güncelleme

Memduh, Hacı, Şükrü ve Mustafa Boydak'ın da aralarında bulunduğu 3'ü tutuklu 9 sanığın yargılanmasına devam edildi

KAYSERİ (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) ilişkin davada eski Boydak Holding yöneticileri Memduh, Hacı, Şükrü ve Mustafa Boydak'ın da aralarında yer aldığı 9 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Kayseri 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada tutuklu sanıklar Memduh ve Şükrü Boydak, tutuksuz yargılanan Mustafa, Bekir, Erol ve İlyas Boydak, Murat Bozdağ ve Halit Bayhan ile avukatları hazır bulundu. Sanık Hacı Boydak, tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi aracılığıyla duruşmaya katıldı.

Sanık Bekir Boydak, esasa ilişkin savunmasında silahlı terör örgütü üyesi olduğu suçlamasını kabul etmediğini söyledi.

Sosyal medyadaki paylaşımların aradan uzun zaman geçtiği için kendisine ait olup olmadığını hatırlamadığını savunan Boydak, örgütün Kayseri il imamı firari Sıtkı Baş ve diğer örgüt yöneticilerinin talimatıyla faaliyette bulunmadığını, Baş'ı tanımadığını öne sürdü.

Hayatının hiçbir döneminde örgüt için himmet toplamadığını iddia eden Boydak, şunları söyledi:

"Gülenist kuruluşlara para aktardığım iddiası var, kapatılan Kimse Yok mu Derneğine iftar programı için 17 bin lira bağışta bulundum. Dini vecibemi yerine getirmek için bu yardımı yaptım. Örgütün talimatıyla Bank Asya'ya para yatırmadım. Sami Boydak, (aynı örgüt kapsamında başka bir dosyadan yargılanan) ifadesinde 2005 yılında Pensilvanya'ya gittiğimden bahsediyor. ABD gezisinde Pensilvanya'ya gittiğimi hatırlamıyorum. Velev ki gitmiş olayım, 2005'te FETÖ/PDY diye bir örgüt yoktu."

Savcının, mütalaasında, sanıkların Boydak Holding ve bağlı şirketlerindeki hisselerinin ayrı ayrı olmak üzere müsaderesini (el koyma) istemesiyle ilgili sanık Bekir Boydak, 60 yıllık emekleriyle bugüne getirdikleri şirketlerin hisselerine el koyma talebini anlamadığını dile getirdi.

Boydak, müsadere talebinin reddini isteyerek beraatini talep etti.

Sanık Murat Bozdağ ise sosyal medyadaki paylaşımları eleştiri amaçlı yaptığını ve bu nedenle pişman olduğunu söyledi.

Sanıklar İlyas Boydak ve Halit Bayhan da üzerilerine atılı suçlamaları kabul etmeyerek beraatlerini istedi.

Mahkeme heyeti, öğleden sonra devam etmek üzere duruşmaya ara verdi.

Sanıklardan Memduh, Hacı ve Şükrü Boydak'ın tutuklu yargılandığı 9 sanıklı dava, iş adamları Hamdi Kınaş, Halit Gazezoğlu ve eski ÖSYM Başkanı Ali Demir ile örgütün sözde "il imamı" Sıtkı Baş'ın da aralarında yer aldığı 68 sanığın yargılandığı davadan ayrılmıştı.

Savcı, mütalaasında, sanıkların Boydak Holding ve bağlı şirketlerinde bulunan hisselerinin ayrı ayrı olmak üzere müsaderesini istemişti. Tutuklu sanık Memduh Boydak'ın, "silahlı terör örgütü yöneticiliği" suçundan 15 yıldan 22,5 yıla, sanıklar Hacı, Şükrü, Mustafa, Bekir, Erol ve İlyas Boydak ile Murat Bozdağ'ın, "silahlı terör örgütü üyeliği"nden 5 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep eden savcı, sanık Halit Bayhan'ın ise delil yetersizliğinden beraatini istemişti.

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Anahtar Kelimeler:
Kayseri Eski Boydak Holding yöneticileri FETÖ/PDY davası

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