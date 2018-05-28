Eski Boydak Holding yöneticilerinin yargılandığı FETÖ/PDY davası

Hayatının hiçbir döneminde örgüt için himmet toplamadığını iddia eden Boydak, şunları söyledi:

Sosyal medyadaki paylaşımların aradan uzun zaman geçtiği için kendisine ait olup olmadığını hatırlamadığını savunan Boydak, örgütün Kayseri il imamı firari Sıtkı Baş ve diğer örgüt yöneticilerinin talimatıyla faaliyette bulunmadığını, Baş'ı tanımadığını öne sürdü.

Kayseri 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada tutuklu sanıklar Memduh ve Şükrü Boydak, tutuksuz yargılanan Mustafa, Bekir, Erol ve İlyas Boydak, Murat Bozdağ ve Halit Bayhan ile avukatları hazır bulundu. Sanık Hacı Boydak, tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi aracılığıyla duruşmaya katıldı.

"Gülenist kuruluşlara para aktardığım iddiası var, kapatılan Kimse Yok mu Derneğine iftar programı için 17 bin lira bağışta bulundum. Dini vecibemi yerine getirmek için bu yardımı yaptım. Örgütün talimatıyla Bank Asya'ya para yatırmadım. Sami Boydak, (aynı örgüt kapsamında başka bir dosyadan yargılanan) ifadesinde 2005 yılında Pensilvanya'ya gittiğimden bahsediyor. ABD gezisinde Pensilvanya'ya gittiğimi hatırlamıyorum. Velev ki gitmiş olayım, 2005'te FETÖ/PDY diye bir örgüt yoktu."

Savcının, mütalaasında, sanıkların Boydak Holding ve bağlı şirketlerindeki hisselerinin ayrı ayrı olmak üzere müsaderesini (el koyma) istemesiyle ilgili sanık Bekir Boydak, 60 yıllık emekleriyle bugüne getirdikleri şirketlerin hisselerine el koyma talebini anlamadığını dile getirdi.

Boydak, müsadere talebinin reddini isteyerek beraatini talep etti.

Sanık Murat Bozdağ ise sosyal medyadaki paylaşımları eleştiri amaçlı yaptığını ve bu nedenle pişman olduğunu söyledi.

Sanıklar İlyas Boydak ve Halit Bayhan da üzerilerine atılı suçlamaları kabul etmeyerek beraatlerini istedi.