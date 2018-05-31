Eski Boydak Holding yöneticilerinin yargılandığı FETÖ/PDY davası

KAYSERİ (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) ilişkin davada eski Boydak Holding yöneticileri Memduh, Hacı, Şükrü ve Mustafa Boydak'ın da aralarında yer aldığı 9 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Kayseri 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada tutuklu sanıklar Memduh ve Şükrü Boydak, tutuksuz yargılanan Mustafa ve Bekir Boydak, Murat Bozdağ ile avukatları hazır bulundu. Sanık Hacı Boydak, tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi aracılığıyla duruşmaya katıldı. Tutuksuz sanıklar Erol ve İlyas Boydak ile Halit Bayhan ise duruşmaya katılmadı.

Esasa ilişkin savunma yapan sanık avukatları, savcının mütalaasında, sanıkların Boydak Holding ve bağlı şirketlerindeki hisseleri için müsadere (el koyma) talebinde bulunduğunu anımsatarak, bununla Boydak ailesinin mali olarak bitirilmek istendiğini öne sürdü.

Sanıkların, holdingin kaynaklarını terör örgütüne finanse ettiği iddiasının doğru olmadığını savunan avukatlar, o dönemde yardımda bulunulan kurumların henüz Kanun Hükmünde Kararname ile kapatılmadığını ve yasal olarak faaliyetlerini sürdürdüğünü belirtti.