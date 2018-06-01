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Eski Boydak Holding yöneticilerinin yargılandığı FETÖ/PDY davası

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.06.2018 12:58 | Son Güncelleme

Memduh, Hacı, Şükrü ve Mustafa Boydak'ın da aralarında bulunduğu 3'ü tutuklu 9 sanığın yargılandığı davada sanık ve avukatlarının savunmaları tamamlandı

KAYSERİ (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) ilişkin davada eski Boydak Holding yöneticileri Memduh, Hacı, Şükrü ve Mustafa Boydak'ın da aralarında yer aldığı 9 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Kayseri 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, tutuklu sanıklar Memduh ve Şükrü Boydak, tutuksuz yargılanan Mustafa ve Bekir Boydak, İlyas Boydak, Murat Bozdağ ile avukatları hazır bulundu. Sanık Hacı Boydak, tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi aracılığıyla duruşmaya katıldı. Tutuksuz sanıklar Erol Boydak ve Halit Bayhan ise duruşmaya gelmedi.

Sanık avukatlarının esasa ilişkin savunmaları tamamlandı. Avukatlar, holding yöneticilerinin o dönemde yaptığı bağışların yasal olduğunu savundu. Müvekkillerinin suçsuz olduğunu öne süren avukatlar, beraat talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti, duruşmayı karara bağlamak üzere 7 Haziran'a erteledi.

Sanıklardan Memduh, Hacı ve Şükrü Boydak'ın tutuklu yargılandığı 9 sanıklı dava, iş adamları Hamdi Kınaş, Halit Gazezoğlu ve eski ÖSYM Başkanı Ali Demir ile örgütün sözde "il imamı" Sıtkı Baş'ın da aralarında yer aldığı 68 sanığın yargılandığı davadan ayrılmıştı.

Savcı, mütalaasında, sanıkların Boydak Holding ve bağlı şirketlerinde bulunan hisselerinin ayrı ayrı olmak üzere müsaderesini istemişti. Tutuklu sanık Memduh Boydak'ın, "silahlı terör örgütü yöneticiliği" suçundan 15 yıldan 22,5 yıla, sanıklar Hacı, Şükrü, Mustafa, Bekir, Erol ve İlyas Boydak ile Murat Bozdağ'ın, "silahlı terör örgütü üyeliği"nden 5 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep eden savcı, Halit Bayhan'ın ise delil yetersizliğinden beraatini istemişti.

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Anahtar Kelimeler:
BOYDAK FETÖ Kayseri

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