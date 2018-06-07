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Eski Boydak Holding yöneticilerinin yargılandığı FETÖ/PDY davası

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.06.2018 14:33 | Son Güncelleme

Memduh, Hacı, Şükrü ve Mustafa Boydak'ın da aralarında bulunduğu 3'ü tutuklu 9 sanığın yargılanmasına devam edildi - Mahkeme heyeti, kararını açıklamak üzere duruşmayı 12 Temmuz'a erteledi

KAYSERİ (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) ilişkin davada eski Boydak Holding yöneticileri Memduh, Hacı, Şükrü ve Mustafa Boydak'ın da aralarında yer aldığı 9 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Kayseri 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada tutuksuz yargılanan Mustafa, Bekir, Erol ve İlyas Boydak, Murat Bozdağ ve Halit Bayhan ile avukatları hazır bulundu. Sanıklar Memduh, Hacı ve Şükrü Boydak ile tutuklu bulundukları Sincan Cezaevi'nden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla bağlantı kuruldu.

Mahkeme başkanı, dosyanın kapsamı nedeniyle incelemeyi tamamlayamadıkları için kararı gelecek duruşmada vereceklerini söyledi.

Savcı, tutuklu sanıkların mevcut durumlarının devamı yönünde görüş bildirdi.

Sanık Memduh Boydak, savunmasında suç işleme saikiyle değil, topluma faydalı olduğu için yardımda bulunduğunu öne sürdü.

Boydak, "Ben ve ailemden terörist çıkmaz. Terörün T'si çıkmayacak bu aileden terör örgütü yöneticisi de çıkmaz." ifadelerini kullandı.

Hacı Boydak da "Hayırseverim, terörist değilim. Tahliyemi istiyorum." dedi.

Şükrü Boydak ise 64 yaşında olduğunu ve kalp rahatsızlığı bulunduğunu söyledi.

Etkin pişmanlıkta bulunarak bildiklerini anlattığını belirten Boydak, "Yardımların hepsini Allah rızası için yaptım. Yaptığıma pişmanım, bilseydim yapmazdım. Yaptığım hatalardan dolayı özür diliyorum. Tahliyemi talep ediyorum." diye konuştu.

Mahkeme heyeti, tutuklu sanıkların mevcut durumlarının devamına hükmederek, kararını açıklamak üzere duruşmayı 12 Temmuz'a erteledi.

Sanıklardan Memduh, Hacı ve Şükrü Boydak'ın tutuklu yargılandığı 9 sanıklı dava, iş adamları Hamdi Kınaş, Halit Gazezoğlu ve eski ÖSYM Başkanı Ali Demir ile örgütün sözde "il imamı" Sıtkı Baş'ın da aralarında yer aldığı 68 sanığın yargılandığı davadan ayrılmıştı.

Savcı, mütalaasında sanıkların Boydak Holding ve bağlı şirketlerindeki hisselerinin ayrı ayrı olmak üzere müsaderesini istemişti.

Tutuklu sanık Memduh Boydak'ın, "silahlı terör örgütü yöneticiliği" suçundan 15 yıldan 22,5 yıla, sanıklar Hacı, Şükrü, Mustafa, Bekir, Erol ve İlyas Boydak ile Murat Bozdağ'ın, "silahlı terör örgütü üyeliği"nden 5 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep eden savcı, sanık Halit Bayhan'ın ise delil yetersizliğinden beraatini istemişti.

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Kayseri Eski Boydak Holding yöneticileri FETÖ/PDY davası

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