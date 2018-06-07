Eski Boydak Holding yöneticilerinin yargılandığı FETÖ/PDY davası

KAYSERİ (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) ilişkin davada eski Boydak Holding yöneticileri Memduh, Hacı, Şükrü ve Mustafa Boydak'ın da aralarında yer aldığı 9 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Kayseri 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada tutuksuz yargılanan Mustafa, Bekir, Erol ve İlyas Boydak, Murat Bozdağ ve Halit Bayhan ile avukatları hazır bulundu. Sanıklar Memduh, Hacı ve Şükrü Boydak ile tutuklu bulundukları Sincan Cezaevi'nden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla bağlantı kuruldu.

Mahkeme başkanı, dosyanın kapsamı nedeniyle incelemeyi tamamlayamadıkları için kararı gelecek duruşmada vereceklerini söyledi.

Savcı, tutuklu sanıkların mevcut durumlarının devamı yönünde görüş bildirdi.

Sanık Memduh Boydak, savunmasında suç işleme saikiyle değil, topluma faydalı olduğu için yardımda bulunduğunu öne sürdü.

Boydak, "Ben ve ailemden terörist çıkmaz. Terörün T'si çıkmayacak bu aileden terör örgütü yöneticisi de çıkmaz." ifadelerini kullandı.