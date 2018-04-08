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Eski Brezilya Devlet Başkanı Lula teslim oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.04.2018 02:53 | Son Güncelleme

Pasif yolsuzluk ve kara para aklama suçlarından mahkum olan ve yüksek mahkeme tarafından cezası onanan Lula, Brezilya Federal Polisine teslim oldu

Brezilya Federal Yüksek Mahkemesince pasif yolsuzluk ve kara para aklama suçlarından aldığı 12 yıl 1 aylık hapis cezası kesinleşen eski Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva federal polise teslim oldu.

Federal Yüksek Mahkemede çarşamba günü Lula'nın cezasının onanmasının ardından Federal Mahkeme Yagıcı Sergio Moro, Lula’nın cuma günü yerel saatle 17.00'ye kadar polise gönüllü teslim olmasına karar vermişti.

Cuma günü kararı yerine getirmeyen Lula, geceyi Sao Paulo’daki Metal İşçileri Sendikası binasında geçirmişti.

Lula, cumartesi sabahı geçen yıl ölen eşi Marisa Leticia için Sendika Binasının önünde düzenlenen anma törenine katıldı.

Lula'ya destek vermek için törene, devlet başkanlığı koltuğunu ondan devralan ve 2016 yılında meclis kararıyla görevinden alınan Dilma Rousseff ile bazı milletvekilleri, senatörler, belediye başkanları, şarkıcılar, sinema yıldızları ve birçok Brezilyalı ünlü katıldı.

Tören sırasında Federal Yüksek Mahkeme yargıcı Edson Fachin, Lula'nın hapse girmemesi için avukatlarının yaptıkları itirazı reddetti.

- “Cüppelerini çıkartıp milletvekilliği için aday olacaklar”

Sendika binası önünde toplanan kalabalığa seslenen Lula, hakkındaki suçlamaları reddederek yargıç Moro’nun kendisine karşı kanıt göstermesini istedi.

Federal Yüksek Mahkemeyi eleştiren Lula, şunları kaydetti:

“Her kim kamuoyuna dayanarak oy kullanmak istiyorsa cübbesini çıkartıp milletvekilliği için aday olacak. Saklanmıyorum. Korkmadığımı, kaçmadığımı ve masumiyetimi kanıtlayacağımı bilmeleri için gidiyorum. Fikirlerimi tutuklamanın bir yolu yok. Rüya görmeyi bıraktığımda, sizlerin kafasında rüya göreceğim. Lula üzgün olduğunda her şeyin duracağı düşüncesi diye bir şey yok, kalbim sizin kalpleriniz, milyonlarca kalp için atacak. Beni durduracaklarını düşünmek bir işe yaramaz. Durmayacağım çünkü ben bir insanoğlu değilim. Ben bir fikirim.”

-Taraftarlar Lula’nın sendikadan çıkmasına izin vermedi

Bina önündeki işçi partililer, federal polise teslim olmak için sendika binasından araçla çıkmaya çalışan Lula’ya izin vermezken, polis yetkilileri ise Lula'nın bina içine girilerek kesinlikle alınmayacağını bildirdi.

Yerel saatle 18.45’te yaya olarak sendika binasından çıkan Lula, kendisini bekleyen federal polis yetkililerine teslim oldu.

Lula, sağlık kontrollerinin ardından Sao Paulo’daki Congonhas Havaalanı'nda hazır bekleyen federal polis uçağıyla Curitiba’deki cezaevine götürüldü.

Bu arada Brezilya milletvekili Paulo Teixeira hiç kimsenin hiçbir şeyden korkmadığını ve kendilerinin zorluklardan kaçmayan insanlar olduklarını söyleyerek, “Brezilya bugünden itibaren değişti. Başkan Lula bize ait ve bu Brezilya'yı Lula'nın özgürlüğü için durduracağız. Tüm siyasi haklarına sahip olacak, cumhuriyetin başkanı olacak." dedi.

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