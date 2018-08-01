Eski BTK çalışanına FETÖ'den ceza

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi olduğu iddiasıyla yargılanan eski Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) çalışanı Hüseyin Altın'a, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezası verildi.
Sanık Altın, Ankara 24. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen karar duruşmasına, tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.
Sanık avukatı ve yakınları da duruşmada hazır bulundu.
Cumhuriyet savcısının esasa ilişkin mütalaasına karşı savunma yapan Altın, hakkındaki suçlamaları kabul etmedi.
FETÖ üyesi olmadığını öne süren Altın, aleyhindeki tanık beyanlarının gerçeği yansıtmadığını ifade ederek beraat talebinde bulundu.
Duruşmaya verilen aranın ardından kararını açıklayan mahkeme, Altın'ın "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7 yıl 6 ay hapisle cezalandırılmasına karar verdi.
Sanık, hükümle birlikte adli kontrol şartıyla tahliye edildi.
HDP milletvekili Barış Atay'dan PKK'nın hain saldırısı sonrası çok konuşulacak sözler
Zimbabve karıştı! Asker sokağa indi!
FOX TV Ana Haber sunucusu Fatih Portakal PKK'ya ateş püskürdü! Çok sert sözler
ÖSYM adayların merakla beklediği o listeyi açıkladı
Yunanistan tatilinde şok olay! Kimse inanamadı
Genç savcının feci ölümü! 4 gün sonra evlenecekti!
Beykoz'da toplu tecavüz skandalı! 12 yaşındaki kız eve kapatılarak üç gün boyunca...
Yeni sistemin ilk YAŞ toplantısı yarın Beştepe'de
Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tehdit diline prim vermeyiz
Momo tehlikesi için ailelere dikkat çeken uyarı: Yasaklamayın...
İnsan eti yemek için zaman kolluyor!
Kollarına 'kas' enjekte ediyordu! Son hali bakın nasıl oldu
WhatsApp az önce değişti! Artık birden fazla kişiyle görüntülü görüşebilirsiniz!
Okuyucu Yorumları 0 yorum