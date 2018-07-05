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Eski Bursa Valisi Şahabettin Harput'un tahliyesine itiraz!

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.07.2018 13:13 | Son Güncelleme

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ/PDY davasında 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nin eski Bursa Valisi Şahabettin Harput'un da aralarında bulunduğu tutuklu 3 sanığın ilerleyen yaşları dolayısıyla 50'şer bin lira kefaletle tahliye edilmesi kararına itiraz etti.

Eski Bursa Valisi Şahabettin Harput'un tahliyesine itiraz!

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı, 8. Ağır Ceza Mahkemesinin tutuklu sanıklardan Harput, Mehmet Ali Yayıkçı ve Ali Kemal Turhan'ın yaşlarının ilerlediği gerekçesiyle yurt dışı yasağı konularak 50'şer bin lira kefaletle tahliye edilmeleri kararına itirazda bulundu.

Harput ve diğer iki sanığın bir üst mahkemenin yapacağı değerlendirme sonucunda, tekrar tutuklanıp tutuklanmayacakları belli olacak.

Bursa 8. Ağır Ceza Mahkemesinde, FETÖ/PDY'ye ilişkin haklarında dava açılan aralarında eski Bursa Valisi Şahabettin Harput ile bazı iş adamlarının da yer aldığı 14'ü tutuklu 60 sanığın yargılanmasına dün devam edilmiş, mahkeme heyeti, tutuklu sanıklardan Harput, Mehmet Ali Yayıkçı ve Ali Kemal Turhan'ın yaşlarının ilerlediği gerekçesiyle yurt dışı yasağı konularak 50'şer bin lira kefaletle tahliye edilmelerine karar vermişti.

AA

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Anahtar Kelimeler:
Şahabettin Harput FETÖ

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Okuyucu Yorumları 8 yorum
hani en buyuk dusmanimiz fetoydu niye serbest birakiyorsunuz ergenekondan kanser oldu iceridekilerde birakmadiniz bublari niye birakiyorsunuz
BURSADA VALİ İKEN BAYANLAR ODASINA GİRDİĞİNDE AŞAĞILAYIP GÖNDERMESİNİ BİLİYORDU NE OLDU KRAVATINI KESTİLER BAK BÖYLE İŞTE, KİMSE NE OLDUM DEMİYCEK NE OLACAĞIM DİCEK, BİR SÜRÜ İNSANLARI KATLET SONRADA 50 BİN LİRA İLE SERBEST KALIP ANTALYA TATİLLERİNDE TATİL YAPAR UTANMAZ ARLANMAZ SİZİ, GEBER FETÖCÜ İT SOYLARI SİZİ
HERKES KANUN ÖNÜNDE EŞİTTİR... BUNE KIYAK VALİYSE VALİ.. O HAKİMLER DE FETÖCÜ GALİBA
şu bir gerçeki yargıda fetö bitmemiştir bir akp olark söylüyorum bu kiriptoları bulup gereği yapılmalı
demek ki bunları tahliye edenler de dürüst değiller anlarsınız
Ulan adi yalakalar biraz dürüst olun ve öyle yorum yapın. AKP nin yargıyı yap boz tahtasına çevirdiğinden neden bahsetmiyorsunuz.
Bu adamı çıkarırsanız fetö nün ortağısınız demektir fetö terör örgütü bunu bile bile 50 bin tlye teröristmi çıkarılır yazıklar olsun
Biraz daha yatsın belki nadim olur.
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