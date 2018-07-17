Eski büyükelçi Balık hakkındaki FETÖ davası

11'inci Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün dış politika başdanışmanlığını yapan eski büyükelçi Gürcan Balık'ın, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 15 yıla kadar hapis istemiyle yargılanmasına başlandı.

Ankara 29'uncu Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Balık ve avukatları katıldı.

Gürcan Balık, duruşmada savunmasını mahkemeye yazılı olarak sundu. Savunmasında suçlamaları reddeden Balık, uzun süredir tutuklu olduğunu ifade ederek, tahliye ve beraat talebinde bulundu.

Duruşmada tanık olarak dinlenen Mustafa Demirbüken, eski Dışişleri Bakanlığı personeli Yavuz Selim Çankal ile arkadaş olduklarını, darbe girişiminden sonra Çankal'ın yurt dışından dönmesinin istendiğini ancak dönmediğini anlattı.

Demirbüken, "Çankal'la bir sohbet esnasında sanığın bahsi geçmiş, Çankal, sanığın FETÖ'nün kolejinden mezun olduğunu, bakanlıkta görev yaparken de bağlantısı olduğunu bildiğini ifade etmiştir. Bunun haricinde sanıkla ilgili bilgim ve görgüm yoktur." dedi.