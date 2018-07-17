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Eski büyükelçi Fındık, FETÖ üyeliği suçlamasıyla hakim karşısında

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.07.2018 18:44 | Son Güncelleme

Türkiye'nin eski San Jose Büyükelçisi Ali Fındık'ın FETÖ soruşturması kapsamında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçlamasıyla 15 yıla kadar hapis istemiyle açılan davada yargılanmasına başlandı

Türkiye'nin eski San Jose Büyükelçisi Ali Fındık'ın, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturma kapsamında açılan davada, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 15 yıla kadar hapis istemiyle yargılanmasına başlandı.

Fındık, Ankara 29. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) üzerinden katıldı. Sanık avukatı da duruşmada hazır bulundu.

Üzerine atılı suçu reddeden Fındık, FETÖ ile bir ilgisinin bulunmadığını savundu. Fındık'ın avukatı Mustafa Avlağı ise dosyada müvekkilinin üzerine atılı suçu ispatlayan bir delil bulunmadığını öne sürerek, bakıma muhtaç engelli bir çocuğu bulunan sanığın tahliyesini istedi.

Beyanların ardından ara kararını açıklayan mahkeme, bazı konuların araştırılması için müzekkereler yazılmasına ve sanığın tutukluluğunun devamına karar vererek davayı 10 Ekim'e erteledi.

Kosta Rika'da büyükelçilik görevinde bulunan Fındık, 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin ardından önce merkeze çekilmiş, ardından görevden alınmış ve tutuklanmıştı.​

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Ali Fındık Ankara 29. Ağır Ceza Mahkemesi büyükelçi

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