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Eski Ceza ve Tevkifevleri genel müdür yardımcısına 10 yıl hapis

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.07.2018 17:08 | Son Güncelleme

"FETÖ üyeliği" suçlamasıyla yargılanan eski Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdür Yardımcısı Ali Yıldız, 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı

Eski Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdür Yardımcısı Ali Yıldız'ın "Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) üye olmak" suçlamasıyla yargılandığı davada kararını açıklayan mahkeme, Yıldız'ı 10 yıl hapis cezasına çarptırdı.

Ankara 21. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuklu sanık Yıldız ile avukatı katıldı.

Görüşü sorulan iddia makamı, bir önceki celse açıkladığı esasa ilişkin mütalaasını tekrar ettiğini belirterek, mevcut deliller ışığında Yıldız'ın FETÖ üyesi olduğunun tespit edildiğini, bu kapsamda da "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını gerektiğini bildirdi.

Savunması alınan Yıldız ise FETÖ'nün kriptolu haberleşme programı ByLock'u kullandığına dair tespiti kabul etmediğini ve aleyhinde beyanda bulunan tanıkların ifadelerinin de somut olmadığını savundu.

FETÖ üyeliği suçlamasını reddeden Yıldız, mahkeme heyetinden tahliyesini ve beraatini istedi.

Müzakerenin ardından kararı açıklayan Ankara 21. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Ahmet Nazmi Alp, Yıldız'ın FETÖ üyeliği suçlamasıyla 10 yıl hapis cezasına çarptırıldığını açıkladı.

Ayrıca Yıldız'ın tutukluluk halinin devamına hükmedildi.

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Ali Yıldız Ankara 21. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Ahmet Nazmi Alp Ceza ve Tevkifevleri FETÖ

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