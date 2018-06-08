Eski Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdür Yardımcısına 15 yıl hapis istemi

"Gelen bu raporda belirtilmiş olduğu üzere 2015 yılının sonuna doğru telefonuma virüs bulaştı ve ben de fabrika ayarlarına dönmek zorunda kaldım. Yani isteyerek silmedim verileri. Anlamsız bir şekilde telefon programlar indiriyor ve ısınıp kapanıyordu. Ben de teknik servise gönderdim içindeki fotoğraflar rehber kaydı silindi. Sonra fabrika ayarlarına döndü. O dönem yeni bir telefon alamadım. Eşimin ya da kızımın cihazına kartımı takıp kullandığımı hatırlıyorum."

Yeniden bilirkişi raporu hazırlanmasını talep eden Yıldız, savunmasını şöyle sürdürdü:

Sanık Yıldız, daha önceki celselerde ifade veren ve tutukluluğunun devamına gerekçe gösterilen tanık ifadelerinin gerçeği yansıtmadığını ileri sürdü. Ayrıca dava dosyasına gelen "ByLock" kullandığına dair raporu da kabul etmediğini söyledi.

Mahkeme Başkanı Ahmet Nazmi Alp, dava dosyasına giren evrakları okudu. Daha sonra sanığa, gelen evraklara ilişkin savunma yapması için söz verdi.

Eski Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdür Yardımcısı Ali Yıldız'ın Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliği suçlamasıyla yargılandığı davada, esas hakkındaki mütalaasını açıklayan savcı, sanığın 15 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını istedi.

Yıldız, önceki celsede yapmış olduğu savunmalar ve delil durumu nazara alınarak tahliyesine karar verilmesini talep etti.

Sanığın savunmasının ardından esas hakkındaki mütalaasını açıklayan Cumhuriyet Savcısı Namık Genel, Yıldız'ın tanık beyanlarından da anlaşıldığı gibi örgüt adına hareket ettiğini ve kriptolu haberleşme programı ByLock'u kullandığını belirterek, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını istedi.

Sanık avukatı mütalaaya karşı savunmasını hazırlamak için süre talep etti. Yıldız'ın tutukluluk halinin devamına karar veren mahkeme heyeti, sanığın savunmasını hazırlaması için duruşmayı erteledi.

