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Eski CHP Milletvekili Eren Erdem gözaltına alındı

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.06.2018 07:44 | Son Güncelleme

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı üzerine Ankara'da gözaltına alınan Eren Erdem, İstanbul'a gönderildi

Eski CHP Milletvekili Eren Erdem, Ankara'da gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Eren Erdem hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından "silahlı terör örgütüne üye olduğu'' iddiasıyla gözaltı kararı verildi.

Bunun üzerine Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alınan Erdem, sabah saatlerinde emniyetteki işlemlerinin ardından İstanbul'a gönderildi.

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Anahtar Kelimeler:
Başsavcılık CHP Eren Erdem gözaltı Terör örgütü

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