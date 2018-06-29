Eski CHP Milletvekili Eren Erdem'in gözaltına alınması

İSTANBUL (AA) - İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talebi üzerine İstanbul 35. Ağır Ceza Mahkemesi'nce çıkarılan yakalama kararı doğrultusunda Ankara'da gözaltına alınan ve İstanbul'a getirilen eski CHP Milletvekili Eren Erdem'in, davanın görüldüğü İstanbul Adliyesindeki mahkemeye çıkarılması bekleniyor FETÖ'nün 17-25 Aralık darbe girişiminde yasa dışı ses kayıtlarını servis ettiği dönemin Karşı gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Erdem hakkında "silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte, örgüte bilerek ve isteyerek yardım etmek", "gizli tanığı deşifre etmek" ve "soruşturmanın gizliliğini ihlal" suçlarından 9,5 yıldan 22 yıla kadar hapis cezası istemiyle açılan davada yeni bir gelişme yaşandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, 35. Ağır Ceza Mahkemesi'nde sanık olarak yargılanan ve aday gösterilmeyince kaçma girişiminde bulunduğu iddiasıyla havaalanında engellendiği belirtilen Erden Erdem hakkında, kaçma şüphesi nedeniyle yakalama kararı talebinde bulundu. Talebi değerlendiren İstanbul 35. Ağır Ceza Mahkemesi, savcılığın talebini kabul ederek sanık Erdem hakkında yakalama kararı çıkartılmasına, sanığın İstanbul'da yakalandığı takdirde en geç 24 saat içinde mahkeme huzurunda hazır edilmesine, huzura çıkarılmadığı takdirde ise SEGBİS aracılığıyla en yakın Ağır Ceza Mahkemesine sevkinin sağlanarak mahkeme ile irtibata geçilmesine oy birliğiyle karar verdi.

Bu karar doğrultusunda, sanık Erdem, Ankara'da bu sabah gözaltına alındı. Erdem'in İstanbul Adliyesi'nde bulunan ve davanın görüldüğü mahkemeye çıkarılması bekleniyor. - Davanın geçmişi İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, söz konusu soruşturmanın savcılıkça yapılan 3 ihbar sonucunda başlatıldığı ve ardından hepsinin tek dosyada toplandığı belirtildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, Karşı gazetesine yönelik soruşturmada ifadesi alınan gizli tanık "Ayçiçeği" hakkında milletvekili Erdem'in açıklama yaptığı ve bu açıklamaların kapatılan Zaman gazetesi ve Aktif haber sitesinde yayımlanması üzerine suç duyurusunda bulunulduğu anlatılan iddianamede, aynı şekilde milletvekili Erdem'in gizli tanığı ikinci kez deşifre ettiği ve bunun üzerinde de yeniden savcılıkça suç duyurusu yapıldığı aktarıldı. Savcılığın Karşı gazetesine yönelik gazetenin genel yayın yönetmenliğini yapan Eren Erdem, şüpheli Turan Ababey ve arkadaşlarına ilişkin suç duyurusunda bulunması üzerine soruşturmanın başlatıldığına vurgu yapılan iddianamede, tek sanık olarak yer alan Eren Erdem'in ''silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte, örgüte bilerek ve isteyerek yardım etmek'', ''gizli tanığı deşifre etmek'' ve ''soruşturmanın gizliliğini ihlal'' suçlarından 9,5 yıldan 22 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

- "Gazeteye saksı içinde gizli belge" İddianamede Karşı gazetesinin sahibi şüpheli Turan Ababey'le Eren Erdem'in Gezi Parkı olayları sırasında tanıştıkları, Ekim 2013'te gazeteyi kurmayı kararlaştırdıkları ve 9 Şubat 2014'te kurulan gazetenin 66 gün sonra ekonomik sıkıntılar sebebiyle yayın hayatına son verildiği anlatıldı. Şüphelilerin elde ettikleri dokümanların FETÖ'den yargılanan eski emniyet müdürü Yakub Saygılı'dan aldıkları ve bu dokümanları Eren Erdem'e ilettiği belirtilen iddianamede, yapılan tespitlere göre bu dokümanların 3 polis memuru tarafından Karşı gazetesi muhabirleri şüpheli Ufuk Köroğlu ve Emre Erciş’e ulaştırıldığına yer verildi. Gazetenin bir süre sonra tamamen Eren Erdem'in kontrolüne geçtiği ve yayınlanacak haberlere Erdem'in karar verdiği belirtilen iddianamede, Erdem'in gazetenin sahibi Turan Ababey'e zaman zaman ''Elimde Erdoğan'ı düşürecek belgeler var. Yayınlamamız halinde TUSKON ve cemaatten para alabiliriz.'' şeklinde söylemlerde bulunduğu öne sürüldü. FETÖ tarafından Erdem'e ulaştırılan birçok yasa dışı kayıt ve dokümanın gazetede yayımlandığı belirtilen iddianamede, Erdem’in FETÖ/PDY'nin amaçları doğrultusunda hareket ettiği, basın ve yayın organlarını kullanarak kamuoyu algısı oluşturmaya, böylece hükümeti görevini yapamaz hale getirmeye çalıştığı ifade edildi.