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Eski CIA Başkanından Trump yönetimine eleştiri

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.06.2018 17:25 | Son Güncelleme

Eski CIA Başkanı John O. Brennan: - "Trump yönetimi, Amerika'nın müşfik ve adil imajını yerle bir ediyor"

WASHINGTON/ Eski ABD Merkezi Haberlama Teşkilatı (CIA) Başkanı John O. Brennan, ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyinden ayrılmasını eleştirerek, "Trump yönetimi, Amerika'nın müşfik ve adil imajını yerle bir ediyor." ifadesini kullandı.

Brennan, kişisel Twitter hesabında yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Trump yönetiminin, sınırımızda çocukların da dahil olduğu acımasız insan hakları ihlalleri işlediği bir dönemde ABD'nin, BM İnsan Hakları Konseyinden ayrılması ironinin zirvesi. Trump yönetimi Amerika'nın müşfik ve adil imajını yerle bir ediyor."

Kariyeri boyunca CIA'de çeşitli kademelerde görev yaptıktan sonra Başkan Barack Obama'nın iç güvenlik danışmanı olan, ardından David Petraeus'un istifasıyla boşalan CIA Direktörlüğüne atanan Brennan 2013-2017 yılları arasında bu görevi sürdürmüştü.

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