Eski CIA uzmanından seçim sonuçlarına ilişkin çarpıcı tahmin!

Sputnik’in haberine göre 15-16 Temmuz 2016 tarihinde Büyükada Splendid Otel'de yapılan toplantıda darbe girişimini organize edip koordine ettiği ileri sürülerek İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hakkında yakalama kararı çıkarılan CIA uzmanı Henri Barkey, ABD Dış İlişkiler Konseyi (CFR) tarafından düzenlenen ‘Kuzey Suriye: ABD, Türkiye ve Kürtler' başlıklı panelde Türkiye ile ABD arasında yapılan Münbiç görüşmelerine değindi.

Barkey, Münbiç konusunda anlaşma sağlanmasının Erdoğan için önemli olduğunu belirtti ve "Her şeyden önce, Menbiç meselesi Erdoğan için seçimler yüzünden önemliydi, bir açıdan, ABD ona bir hediye verdi. Bu, Erdoğan'ın istediği bir şeydi ve sonunda istediğini aldı" ifadelerini kullandı.

'YPG'NİN DAHA ÖNCE ÇEKİLMEMİŞ OLMASI MANTIKLI DEĞİL'

Aynı panelde YPG için "YPG bir araç olarak ortaya çıktı ve o yalnızca ABD'nin kullanabileceği bir araçtı" şeklinde konuşan Barkey, ABD ile Türkiye arasında yapılan MÜnbiç anlaşmasının ardından YPG'nin konumuna değinerek "YPG'nin Menbiç'ten daha önce çekilmemiş olması mantıklı değil, orayla herhangi bir ilgileri yoktu. Yani, demek istediğim, ilgileri batıyla bağ kurmak açısından bir süreliğine vardı" dedi.