Eski çifte ajan olayında İngiltere-Rusya gerilimi

LONDRA (AA) - İngiltere, eski çifte ajan Sergey Skripal ile kızının zehirlenmesi emrini "büyük ihtimalle" Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in verdiğini öne sürdü.

İngiltere Dışişleri Bakanı Boris Johnson, temaslarda bulunmak üzere adayı ziyaret eden Polonyalı mevkidaşı Jacek Czaputowic ile başkent Londra'nın kuzeyindeki bir müzeyi ziyaretinde basına açıklamalarda bulundu.

İngiltere'de ana gündem maddesi olan zehirlenme olayına değinen Johnson, ülkesinin Rus halkı ile bir sorunu olmadığını vurgulayarak, "Derdimiz Putin ve Kremlin ile." dedi.

Yaşananlar karşısında İngiltere'nin davranışlarının sebebinin "Rus fobisi olmadığının" altını çizen İngiliz bakan, "Bizim kavgamız, Putin'in Kremlin'i ve kararıyla. Bizim fikrimize göre, İkinci Dünya Savaşı'ndan beri İngiltere sokaklarında, Avrupa sokaklarında ilk defa sinir gazı kullanılmış olmasının, (Putin'in) onun kararı olduğu çok büyük ihtimal. Bu nedenle Rusya ile aramız açık." şeklinde konuştu.

Polonya Dışişleri Bakanı Czaputowicz de olayla ilgili Rusya'yı kınayarak, "Yaptırımlar söz konusu olduğunda Polonya böyle bir eylemi destekleyecektir. Bu olayda, kararlılıkla uluslararası hukukun ihlal edilmesinin kabul edilemeyeceğini Rusya'ya göstermek üzere uluslararası toplumun harekete geçmesi gerektiğini düşünüyorum." ifadelerini kullandı.