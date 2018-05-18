Eski DEÜ Rektörü Çevik'in ismi okulda yaşayacak

İZMİR (AA) - Trafik kazasında hayatını kaybeden eski Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Rektörü Prof. Dr. Namık Çevik'in adı, üniversitenin Hemşirelik Fakültesi derslik binasına verilecek.
DEÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, 8 Mayıs'taki Karşıyaka'daki trafik kazasında hayatını kaybeden Prof. Dr. Çevik için Tıp Fakültesi'nde anma töreni düzenlendi.
Rektör Vekili Prof. Dr. Erdal Çelik, törende yaptığı konuşmada, Çevik'in kaybının üniversite camiasında büyük üzüntü yarattığını belirterek, senato toplantısında aldıkları kararla İnciraltı Sağlık Yerleşkesi içinde inşaatı devam eden Hemşirelik Fakültesi’nin derslik binasına ismini vermeyi kararlaştırdıklarını bildirdi.
Rektör Vekili Prof. Dr. Çelik, şu ifadeleri kullandı:
"Bir bilim insanı, fikirleriyle kendisinden sonra gelenleri etkiliyor ve yetiştirdiği insanlarla anılıyorsa çok müstesna bir kişiliktir. Ama aynı bilim insanı, kendisini hiç tanımayan gencecik bir tıbbiyelinin ya da gördüğünde sadece selam verdiği herhangi birinin gözünde yaş olabiliyorsa işte o gerçekten büyük bir şahsiyettir. Allah, hepimiz için böyle dua eden, böyle içtenlikle düşünen insanları bizler için nasip etsin."
Prof. Dr. Namık Çevik'in eşi Prof. Dr. Necla Çevik ise eşinin ektiği sevgi tohumlarının bugün çiçek açmasından dolayı mutlu olduğunu ifade etti.
İnciraltı Sağlık Yerleşkesinde yapımı devam eden fakülte binasının 12 milyon liraya mal olacağı ve toplam 5 bin 742 metrekare alan üzerinde eğitim verileceği belirtildi.
Eski Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Namık Çevik, 8 Mayıs'ta Karşıyaka'da yolun karşısına geçmeye çalışırken bir otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetmişti.
OHAL Komisyonundan son dakika karar!
Son dakika! İbrahim Kalın'dan flaş 'çözüm süreci' açıklaması
Taksici rezaleti! Arabanın kapılarını kilitleyip müşterisini öpmeye başladı
Abdullah Gül'ün eski danışmanı yazdı: Gül ve Davutoğlu'nun FETÖ'cülükle suçlar, hapse atarız
Bilim kurgu filmi değil, gerçek! Jandarma artık böyle gezecek
Stadyumda korkunç görüntüler! Bekçi 'Aman Tanrım' diyerek kaçtı!
Mezardan çıktı! İşte 2 bin yıllık gizem
Cadde ortasında saç saça baş başa kavga ettiler
Öğretmen rezaleti! Arabanın arkasında öğrenciyle ilişkiye girmiş!
Sır gibi saklanan 'gizemli kız' neden hep aynı mezara gidiyordu?
Okuyucu Yorumları 0 yorum