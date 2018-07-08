Eski DEÜ rektörü kamudan ihraç edildi

İZMİR (AA) - Dokuz Eylül Üniversitesi'nin (DEÜ) eylül ayında görevden alınan eski rektörü Adnan Kasman, Olağanüstü hal (OHAL) kapsamında çıkartılan 701 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnameyle kamudan ihraç edildi.

Yüksek Öğretim Kurumu (YÖK) tarafından hakkında geçen yıl soruşturma başlatılan ve 14 Eylül 2017'de tedbiren görevden alınan Kasman'ın ismi son yayımlanan kararnamede ihraç edilenlerin arasında yer aldı.

Kararnamede yer alan ifadelere göre, Kasman görev yaptığı kuruma yeniden kabul edilemeyecek, bir daha kamu hizmetinde görev yapamayacak, doğrudan ve dolaylı olarak görevlendirilemeyecek.

Kasman'ın yerine Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Erdal Çelik, vekaleten DEÜ Rektörlüğü görevine getirilmişti.

