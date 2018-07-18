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Eski Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez'den dikkat çeken FETÖ açıklaması: Yaşar Tunagür, Gülen'e yardım etti!

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.07.2018 22:51 | Son Güncelleme

Eski Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez Habertürk canlı yayınında FETÖ ile ilgili anılarını anlattı. Görmez kendisini görmeye gelen FETÖ'cü polislerin kendisine bir video izletmek istediğini ancak kendisinin bunu reddettiğini belirtti. Diyanet İşleri Eski Başkanyardımcısı Yaşar Tunagür hakkında ise "60 ihtilalinden 65 yılına kadar 7 başkan değişmiştir ama başkanyardımcısı değişmemiştir. Gülen onun yardımıyla Edirne’den alınarak İzmir’e Kestane Pazarı’na götürülüyor” dedi.

Eski Diyanet İşleri Başkanı Habertürk canlı yayında çarpıcı açıklamalarda bulundu. FETÖ ile ilgili bir anısını anlatan Görmez, kendisine ‘din istismar ediliyor’ diyen bir FETÖ’cü emniyet personelinin bazı gizli videolar izletmek istediği ancak kendisinin bu isteği geri çevirdiğini söyledi.

“DİYANET İŞLERİ BAŞKANYARDIMCISI YARDIM ETTİ”

Görmez ayrıca bir gazetecinin, ‘Diyanet İşleri’nde FETÖ’cü var mıydı?’ şeklinde sorduğu soruya, FETÖ elebaşı Gülen’i kast ederek, “Kendisi bir diyanet personeli olarak bu prestiji edinmeye çalışıyor. Edirne’de vaizlik sınavına giriyor. Notların üzerinde yapılan tahrifat görülüyor dosyasında. Diyanet İşleri Başkanyardımcısı Yaşar Tunagür, 60 ihtilalinden 65 yılına kadar 7 başkan değişmiştir ama başkanyardımcısı değişmemiştir. Onun yardımıyla Edirne’den alınarak İzmir’e Kestane Pazarı’na götürülüyor” şeklinde yanıt verdi.


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MEHMET GÖRMEZ FETÖ diyanet işleri başkanı Yaşar Tunagür Habertürk

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