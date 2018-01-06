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Eski Donanma Komutanı Nusret Güner’den uyarı: TSK hazırlıklı olmalı

GÜNCEL HABERLERİ | 06.01.2018 08:11 | Son Güncelleme 6 saat önce

Eski Donanma Komutanlarından emekli Oramiral Nusret Güner, "AKP, Yunanistan’ın karasularını 6 milin üzerine genişletmesinin savaş sebebi sayılmayacağı şeklindeki beyanını düzeltmeli ve TSK hazırlıklı olmalıdır" uyarısında bulundu.

Eski Donanma Komutanı Nusret Güner’den uyarı: TSK hazırlıklı olmalı

FETÖ'nün Balyoz davalarının yürütüldüğü sırada, bu kumpasa tepki göstererek istifa eden eski Donanma Komutanı emekli Oramiral Nusret Güner sosyal medya hesabından uyarılarda bulundu.

Nusret Güner şunları söyledi:

“1982 BM Deniz Hukuku Sözleşmesi, ülkelere karasularını 12 Deniz Miline kadar belirleme hakkı vermektedir. Sözleşme, Ege gibi, bitişik sularda, Ülkelerin, bu hakkı kullanırken birbirleri ile anlaşmalarını öngörmüş olmasına rağmen,Türkiye bu sözleşmeyi imzalamamış, taraf olmamıştır.

'Ta ki AKP iktidara gelinceye kadar...'

Türkiye; Ege, Bitişik Su kavramına girmesine rağmen, Yunanistan'ın anlaşmaya yanaşmayacağını bildiğinden hem sözleşmeyi imzalamamış, hem de Yunanistan'ın mevcut 6 deniz mili olan karasuyunu artırmasını savaş sebebi sayacağını ilan etmiştir; ta ki AKP iktidara gelinceye kadar.

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'Türk donanması Ege’den geçemeyecektir'

Niçin Savaş Sebebi? Yunanistan'ın karasularını 6 milin üzerine, hele 12 mile çıkarmasına karşı Türkiye'nin yapabileceği hiçbir şey yoktur. Türkiye de 12 mile çıkarsa bile, Yunanistan'ın çok sayıda adası olduğundan tüm Ege adeta Yunan gölü olacak, Türk donanması Ege'den geçemeyecektir.

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'TSK hazırlıklı olmalıdır'

Türkiye/ TSK'ya kurulan kumpasın, özellikle 2000'li yıllarda çok güçlenen Türk donanması merkezli yapılmış olması bazı ihtimalleri çağrıştırmaktadır. Umarım, Yunanistan, AB ve ABD'yi de arkasına alarak, Ege'de, karasularını 6 deniz milinin üzerine çıkarma çılgınlığı yapmaz.

Yunanistan, böyle bir çılgınlık yaparsa; bu, 1923'den beri karşılaştığımız en tehlikeli durum olur. Irak'a Suriye'ye benzemez. AKP; Yunanistan'ın karasularını 6 milin üzerine genişletmesinin Savaş Sebebi sayılmayacağı şeklindeki beyanını düzeltmeli ve TSK hazırlıklı olmalıdır.” (Sözcü)

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Anahtar Kelimeler:
Twitter Yunanistan TSK akp oramiral Nusret Güner

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Okuyucu Yorumları 26 yorum
oyle birsey yok. neden insanlari galeyana getirecek konusmalar yapiyorsun. erdogan oyle birseye asla izin vermez
AKP NIN VATAN DİYE BİR DERDI YOKTUR SARAY VAR OLSUN YARARLIDIR TÜRKLÜĞÜ BÖLÜCÜLÜK SAYAN TÜRKIYE CUMHURİYETI DEVLETİNE 90 YILLIK REKLÂM ARASI DIYEN BOPCULARDAN TÜRK MİLLETİ HAYIR GELMEZ
@serdar_1981_alcym sen akp nin milyarda biri kadar milliyetci milli ve yerli olsaydın bir türk düşmanı gibi yorum yapmazdın.
yani akp diyorki kısaca eskiden yunanlılar denizi geçerse sınırı aşarsa yane deniz lerde paylaşımlı hane ordan bir füze felan gelse türkiyeye rahat gelr aptallar analamz dye yaptm bu savas sebebi ama akp brn bnu kaldrıom yunanlılar geleblr savas sebebi değil demiş öylemi yani ç orayı da satacak yada vatan haini kim belli oluyor hatta bliomsnz bence fetö diye bir şey bile yok bu rte neden üleyi satıyor?
Sen önce Türkçemizi doğru yaz ve kullan.
hayırdır chp ye mv.icin yalamalik hazırlıkları bunlarrr biz bu filmi cok izledik aga
yunanistan böyle bi sey dener iktıdar bu na ses çıkarmazsa ıktıdar kendi ipini çekmiş olur
ABD KAFA TUTAN TÜRKİYE YUNANİSTAN A ÜLKE MENFAATLERİNİ ÇİĞNETECEĞİNİMİ SANIYORSUNUZ ? İNSANLARI GÜLDÜRMEYİN....
@enderkalayci15 NEYLE KAFA TUTACAKSIN BENZİN ARABA ÇOK ŞÖFOR YOK TOP TÜFEK UÇAK ÇOK PİLOT YOK SAVAŞ GEMİSİ VAR KAPTAN YOK
Tayyip ERDOĞAN'a göre üstün ırk araplara birşey olmadıysa bırakın TÜRKİYE'yi dünya yansa umurunda olmaz.Yeterki araplara birşey olmasın.Adamların kıralı geberdi bayraklar yarıya indi.Türkiyede bombayla 10larca insan öldü umrunda olmadı.
ak parti 12 mil e çıkarsa savaş sebebi sayacağını defalarca söylemesine rağmen hala insanların yüzüne baka baka yalan söylüyorsun.ya kendini çok akıllı yada bu milleti çok aptal sanıyorsun.
Zaten yoksulluktan canımız çıkıyor...Çarşıda pazarda her şey geçenyıla göre yüzde ikiyüz zamlanmış ...Geleceğimiz olan çocuklarımızın benzi beti geçmiş...savaşacak gücümüzmü kaldı...bu AKP nin yediği içtiği külliyen haram ne konuşsala külliyen yalan....
DÜŞMAN MECLİSİN İÇİNDE...UZAKLARDA ARAMAYIN..
GERÇEK BİR VATAN SEVER VATAN TOPRAKLARINI CANININ BİR PARÇASI GİBİ GÖRÜR ASLA BİR KARIŞINI VERMEZ VATANIN TOPRAKLARINI KORUYAMAK EN ASİL GÖREVDİR BUNUN HİÇ BİR ŞİKAYETİ SEBEBİ OLAMAZ GÖREVİNİZ VATAN BÜTÜNLÜGÜNÜ TOPRAKLARINI KORUMAKTIR HER KİM OLURSANIZ OLUN SEVMESENİZDE VATANIN HER TÜRLÜ BÜTÜNLÜGÜNÜ KORUYACAKSINIZ BU ASL GÖREVİNİZDİR YOK KORUYAMIYORSANIZ KORUYACAK YÖNETİMLERE BIRAKMALISINIZ,
@vural1946 SENİN KUYRUK ACIN SON SATIRINDA ORTAYA ÇIKMIŞ..! SENİN OY VERDİĞİN PARTİMİ İKTİDARA GELSİN EMMİ..? ESKİ DONANMA KOMUTANI HADDİNİ AŞMIŞ,EMEKLİ MAAŞIMI NEREDE NASIL HARCARIM DİYE DÜŞÜNECEĞİNE SÖZCÜYE BEYANAT VEREREK BİRİLERİNE MESAJ YOLLUYOR...AÇIK AÇIK DEVLET'E İHANET SUÇU İŞLİYOR...
@yaltar06 SENİ MUATAP BİLE ALMAM BİR TÜRK OLDUGUM İÇİN CUMHURİYETCİ ATATÜRKCÜ VATAN SEVER OLDUGUM İÇİN EVET İYİ PARTİLİ OLDUGUM İÇİN
Sn.Emekli komutanın ifadeleri ile şunu anlıyoruz. TC'ni MENFAAT-RANT-BASKI VE YAĞMADAN başka birşeyden anlamayan MAFYA ZİHNİYETLİ DİN İSTİSMARCISI,HAK-HUKUK KATİLİ,ADALETTEN NASİPSİZ,İNSANLIKTAN ÇIKMIŞ GÜRUH İDARE EDİYOR. Bunları sebepsiz söylemiyorum; 1-MAVİ MARMARA ŞEHİTLERİNİ SATANLAR ALÇAKTIR,VATANDAŞINA İHANET ETMİŞ HAİNDİR. 2-1982 den beri bu anlaşmaya imza atmayıp TC'nin BEKA VE HAKLARINI MUHAFAZA EDENLER nerede,kıçı kıytırık borç içinde yüzen YUNANDAN KORKARAK İMZA ATAN HAİNLERE BAKIN NEREDE. 3-AKP iktidarına kadar TÜRKİYE,İSRAİL'İ OECD'ye kabul etmiyordu.AKP bunu kabul etti
bu hukumetin sozde devletciligi var lakin toprak gitmis deniz bilmem kac mil vermussin adalar vermisdin onemli degil kendileri icin zaten ama clari buu. zihniyettt myslumanlik diye diye muslumanligi saptirmak vatan fiye diye vatani bolmek bu siradada herkes bir birini sucluyacak sen yaptin suz ysptiniz diye
muhalefetin bu kararı kabul edebilmesi yanlızca halkın referandumu sonucu olabilir ki onuda Cumhurbaşkanı yaptırmaz sonuçta toprakları Yunanistana vermiş oluyor ihtilaflı bölge olarak unutmayalım Denizin üzeri sudur tabanı topraktır siz o toprakları gözünüzü kırpmadan nasıl verebiliriz dersiniz
Bugünlerin tarihi yazılınca, yapılan yanlışlar öğrenilecek.Yapılan eleştirilere saygısızca saldıranlar gerçekleri öğrenince iş işten geçmiß olmaz!
biz yine 10 sene önceden dedik diyecez çomarlarda 10sene sene görmüş olacak neticeyi
akp ilklerin partisidir doğru birsey yapılacaksa ilk o yapar yanılış yapılacaksa ilk o yapar eşittir elde var sıfır... : )
Merak etmeyin chp iktidara gelicek 2 ci parti ama kemal bey gidince yerine bi eski akp li gelcek anca öyle secilcek siz daha siyaseti anlamamissiniz siyaset in savaştan farkı yoktur MUHALEFET ve iktidar in tartismalari ni siz gibi siyaset düşkünleri fikir kirliligi ne ugrayarak ödüyor
Tsk önce içerde olan silahlı örgütlenmelere hazır olmalı.bu yobaz iktidarın itleri kendilerine halk özel harekat diye örgütlenmelere başlamış..15 temmuz tiyatrosunda rol almış gariban askeri öğrencileri kesen işkence yapan itler bunlar..şimdi daha fazlası hedefleniyor ama tayyibin paşası hulusi de tık yok..gerçi oda tiyatroda rol almıştı.,,
bye bye hepiniz, bye bye lolınız...
Pasamiz hakli Tsk hazir olmali.
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