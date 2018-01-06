Eski Donanma Komutanı Nusret Güner’den uyarı: TSK hazırlıklı olmalı

FETÖ'nün Balyoz davalarının yürütüldüğü sırada, bu kumpasa tepki göstererek istifa eden eski Donanma Komutanı emekli Oramiral Nusret Güner sosyal medya hesabından uyarılarda bulundu.
Nusret Güner şunları söyledi:
“1982 BM Deniz Hukuku Sözleşmesi, ülkelere karasularını 12 Deniz Miline kadar belirleme hakkı vermektedir. Sözleşme, Ege gibi, bitişik sularda, Ülkelerin, bu hakkı kullanırken birbirleri ile anlaşmalarını öngörmüş olmasına rağmen,Türkiye bu sözleşmeyi imzalamamış, taraf olmamıştır.
'Ta ki AKP iktidara gelinceye kadar...'
Türkiye; Ege, Bitişik Su kavramına girmesine rağmen, Yunanistan'ın anlaşmaya yanaşmayacağını bildiğinden hem sözleşmeyi imzalamamış, hem de Yunanistan'ın mevcut 6 deniz mili olan karasuyunu artırmasını savaş sebebi sayacağını ilan etmiştir; ta ki AKP iktidara gelinceye kadar.
'Türk donanması Ege’den geçemeyecektir'
Niçin Savaş Sebebi? Yunanistan'ın karasularını 6 milin üzerine, hele 12 mile çıkarmasına karşı Türkiye'nin yapabileceği hiçbir şey yoktur. Türkiye de 12 mile çıkarsa bile, Yunanistan'ın çok sayıda adası olduğundan tüm Ege adeta Yunan gölü olacak, Türk donanması Ege'den geçemeyecektir.
'TSK hazırlıklı olmalıdır'
Türkiye/ TSK'ya kurulan kumpasın, özellikle 2000'li yıllarda çok güçlenen Türk donanması merkezli yapılmış olması bazı ihtimalleri çağrıştırmaktadır. Umarım, Yunanistan, AB ve ABD'yi de arkasına alarak, Ege'de, karasularını 6 deniz milinin üzerine çıkarma çılgınlığı yapmaz.
Yunanistan, böyle bir çılgınlık yaparsa; bu, 1923'den beri karşılaştığımız en tehlikeli durum olur. Irak'a Suriye'ye benzemez. AKP; Yunanistan'ın karasularını 6 milin üzerine genişletmesinin Savaş Sebebi sayılmayacağı şeklindeki beyanını düzeltmeli ve TSK hazırlıklı olmalıdır.” (Sözcü)
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