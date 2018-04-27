Eski EDOK Komutanı Korgeneral Metin İyidil’e müebbet hapis cezası

EDOK Muharebe ve Muharebe Eğitim Destek Komutanı eski Korgeneral Metin İyidil hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.

FETÖ'nün darbe girişimi sırasında eski EDOK komutanlarının faaliyetlerine ilişkin davada karar açıklandı.

Mahkeme, eski EDOK Komutanı Korgeneral Metin İyidil'e ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi.

Davada, eski tümgeneral Hamza Koçyiğit ile eski tuğgeneral Lütfü İhsan Yanıkoğlu da ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

TSK İÇİNDEKİ YAPILANMAYA KATKI SAĞLADIĞI İDDİA EDİLİYORDU



İyidil'in, genelkurmay başkanı ve kuvvet komutanlarının özel kalem müdürlerinin atanmasından, karargahtaki kurmay subayların kritik görevlere getirilmesine kadar birçok atama kararına etkisinin bulunduğu, FETÖ üyelerinin TSK içindeki yapılanmasına katkı sağladığı ileri sürülüyordu.

"200 TANK'IN ANKARA'YA GİTMESİNİ ENGELLEDİM"



Metin İyidil iddiaların doğru olmadığını belirtmiş, "Türk Silahlı Kuvvetleri içinde yuvalanmış paralel yapılanma tarafından uygulamaya sokulan kalkışma, buna karşı koyan TSK emir-komuta zinciri, güvenlik güçleri, halk, siyasi partiler ve demokratik Türkiye’nin diğer unsurları tarafından başarıyla bertaraf edilmiştir" demişti. İyidil, 200 tankın Ankara'ya gitmesini kendisinin engellediğini de iddia etmişti.



