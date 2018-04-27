HABER

Eski EDOK Komutanı Korgeneral Metin İyidil’e müebbet hapis cezası

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.04.2018 16:16 | Son Güncelleme

Eski EDOK Komutanı Metin İyidil hakkında ağırlaştırılmış hapis cezası verildi

Eski EDOK Komutanı Korgeneral Metin İyidil’e müebbet hapis cezası

EDOK Muharebe ve Muharebe Eğitim Destek Komutanı eski Korgeneral Metin İyidil hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.

FETÖ'nün darbe girişimi sırasında eski EDOK komutanlarının faaliyetlerine ilişkin davada karar açıklandı.

Mahkeme, eski EDOK Komutanı Korgeneral Metin İyidil'e ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi.

Davada, eski tümgeneral Hamza Koçyiğit ile eski tuğgeneral Lütfü İhsan Yanıkoğlu da ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

TSK İÇİNDEKİ YAPILANMAYA KATKI SAĞLADIĞI İDDİA EDİLİYORDU

İyidil'in, genelkurmay başkanı ve kuvvet komutanlarının özel kalem müdürlerinin atanmasından, karargahtaki kurmay subayların kritik görevlere getirilmesine kadar birçok atama kararına etkisinin bulunduğu, FETÖ üyelerinin TSK içindeki yapılanmasına katkı sağladığı ileri sürülüyordu.

"200 TANK'IN ANKARA'YA GİTMESİNİ ENGELLEDİM"

Metin İyidil iddiaların doğru olmadığını belirtmiş, "Türk Silahlı Kuvvetleri içinde yuvalanmış paralel yapılanma tarafından uygulamaya sokulan kalkışma, buna karşı koyan TSK emir-komuta zinciri, güvenlik güçleri, halk, siyasi partiler ve demokratik Türkiye’nin diğer unsurları tarafından başarıyla bertaraf edilmiştir" demişti. İyidil, 200 tankın Ankara'ya gitmesini kendisinin engellediğini de iddia etmişti.


TSK'daki FETÖ'cüler deşifre oldu! Çok sayıda tutuklamaTSK'daki FETÖ'cüler deşifre oldu! Çok sayıda tutuklama
Trump'tan dikkat çeken 'savaş' mesajıTrump'tan dikkat çeken 'savaş' mesajı
Demirtaş sloganları atıldı! Dikkat çeken açıklamaDemirtaş sloganları atıldı! Dikkat çeken açıklama
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
EDOK Metin İyidil FETÖ TSK

En Çok Okunan Haberler

Abdullah Gül aday olacak mı? Abdullah Gül'den son dakika açıklamalar

Abdullah Gül aday olacak mı? Abdullah Gül'den son dakika açıklamalar

24 Haziran seçimleriyle ilgili son ankette İYİ Parti şaşırttı!

24 Haziran seçimleriyle ilgili son ankette İYİ Parti şaşırttı!

Zahmeti az getirisi yüksek

Zahmeti az getirisi yüksek

Ufak Tefek Cinayetler'de tepki çeken sahne

Ufak Tefek Cinayetler'de tepki çeken sahne

CHP'nin basın toplantısında gergin anlar! Bülent Tezcan'ın üzerine yürüdü

CHP'nin basın toplantısında gergin anlar! Bülent Tezcan'ın üzerine yürüdü

Rektörün 'Meral Akşener' paylaşımı olay yarattı

Rektörün 'Meral Akşener' paylaşımı olay yarattı

Okuyucu Yorumları 1 yorum
ya ben şunu anlamıyorum bu fetöcüler hiç biri biz fetöcü değil diyor maral bile ben değilim diyor ama 15 sonra başbakan olucam ulan seçim yok bişey yok 15 de başbakan nasıl oluyon neyse bu adamları biz 15 gördük bunlar başarsaydı erdoğanı öldürüp ülkeyi ele geçiriceklerdi maral başbakan yalandar oğlu cumhur başkanı olucaktı bence olmadı hepsi maske taktı da milet yemiyor maske düştü kel gözüktü
Diğer Haberler
Doğu Karadeniz'de gönüllü korucular göreve başladı

Doğu Karadeniz'de gönüllü korucular göreve başladı

Mevlüt Çavuşoğlu açık açık söyledi: YPG'li teröristlere müdahale edilecek

Mevlüt Çavuşoğlu açık açık söyledi: YPG'li teröristlere müdahale edilecek

İstanbul Valiliği'nden 1 Mayıs açıklaması

İstanbul Valiliği'nden 1 Mayıs açıklaması

Kuzey Irak'ta hain saldırı: 1 şehit, 1 yaralı

Kuzey Irak'ta hain saldırı: 1 şehit, 1 yaralı

TEM'de korkunç kaza! Trafik durma noktasında

TEM'de korkunç kaza! Trafik durma noktasında

Darp edilen doktor olayında skandal taciz iddiası!

Darp edilen doktor olayında skandal taciz iddiası!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.