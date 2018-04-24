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Eski EDOK komutanları hakkındaki darbe davası

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.04.2018 18:46 | Son Güncelleme

FETÖ'nün darbe girişimine ilişkin, dönemin KKK EDOK Muharebe ve Muharebe Eğitim Destek Komutanı eski korgeneral İyidil ile EDOK Kurmay Başkanı eski tümgeneral Koçyiğit'in de aralarında bulunduğu 6 sanığın yargılanmasına devam edildi

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimine ilişkin, dönemin Kara Kuvvetleri Komutanlığı (KKK) Eğitim ve Doktrin Komutanlığı (EDOK) Muharebe ve Muharebe Eğitim Destek Komutanı eski korgeneral Metin İyidil ile EDOK Kurmay Başkanı eski tümgeneral Hamza Koçyiğit'in de aralarında bulunduğu 6 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Ankara 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya sanıklar ve sanık avukatları katıldı.

Sanıklardan Koçyiğit ile tutuklu bulunduğu İzmir'den telekonferans sistemiyle bağlantı kurulan duruşmada, sanıkların esas hakkındaki savunmalarının alınmasına başlandı.

Sanıklardan EDOK Okullar Komutanı eski korgeneral Abdullah Barutcu, "hakkındaki küçük düşürücü ithamları reddettiğini" ifade ederek, "15 Temmuz gecesi benimle birlikte olan iki general ve lojmanda oturan ve soruşturma geçirmeyen bazı generaller gibi düşman eline geçmemek, üniformamın ve TSK'nın namusunu düşman eline düşürmemek için Zekai Aksakallı'nın da tavsiyelerini dikkate alarak, koruma amaçlı tedbirler aldığımı ifade etmek isterim." diye konuştu.

Savcının, "terör örgütüne üyelik" suçlamasından cezalandırılmasını istediğini belirten Barutcu, isminin geçtiği sözde atama listesinin "darbecilerce maksatlı olarak hazırlanmış olabileceğini" söyledi.

Barutcu, "Bu konuda şahsıma hiçbir teklifte bulunulmamış, bilgi verilmemiş, tamamen bilgim dışında yazılmıştır. FETÖ ile hiçbir ilgim yok. Ben suçsuzum. Beraatımı talep ediyorum" dedi.

Sanık avukatı Erkan İncircioğlu da "Yurtta Sulh Konseyince gönderilen sıkıyönetim direktifinin ekindeki listede müvekkilinin adının yer almasının kendi dahliyle olduğunun delili bulunmadığını" ifade ederek, "Müvekkilim FETÖ üyesi değildir, beraatını talep ediyoruz." diye konuştu.

Suç tarihinde Muharebe Geliştirme Başkanı olan eski tuğgeneral Mehmet Topçu ise olay gecesi beraber olduğu kişilere darbecilere ve darbeye karşı duracağını söylediğini ifade etti.

Topçu, darbecilerin sözde görevlendirme listesinde isminin yer almasına ilişkin şunları söyledi:

"Darbecilerce yapılmış sözde atama listesinde kendisine görev verilen, şu ana kadar yargılanmayan, hatta göreve devam edenler var. Darbe teşebbüsünün ne planlama ne icra safhasında bulundum. Darbe teşebbüsü olduğunu gelişmeler üzerine anladım. Vatanıma, milletime, bayrağıma ihanet edecek bir şey içinde yer almadım."

Topçu'nun avukatı Erhan Tokatlı da savcının beraat yönündeki görüşüne katıldıklarını bildirerek, "FETÖ veya darbeyle müvekkilimin doğrudan veya dolaylı bağlantısı yoktur. Müvekkilimin beraatını talep ediyorum. Ancak beraatın delil yetersizliğinden değil, suçu işlemediğinin sabit görüldüğünden verilmesini istiyorum" dedi.

Sanıklardan eski gözlem subayı Ersal Duman da suçlamaları reddederek, beraat talebinde bulundu.

Davaya yarın devam edilecek.

- Savcının görüşü

Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki görüşünde, İyidil ve Koçyiğit ile Harekat Eğitim ve Öğretim Daire Başkanı eski tuğgeneral Lütfü İhsan Yanıkoğlu hakkında, "anayasal düzeni ihlal" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemişti.

Sanıklardan Barutcu hakkında "terör örgütü üyeliği" suçundan 15 yıla kadar hapis cezası talep eden savcı, Topçu ve Duman'ın beraatına karar verilmesini talep etmişti.

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Anahtar Kelimeler:
Abdullah Barutcu EDOK FETÖ Hamza Koçyiğit Metin İyidil

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