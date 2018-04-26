Eski EDOK komutanları hakkındaki darbe davası

"Daha yolun başında bu hainler benimle yollarını ayırmış. FETÖ'cü olsaydım beni bir komutanlığa verirlerdi. Ben de gider oturur, darbe harekatını sevk ve idare ederdim. Ben, bu hainlerin darbe planını yaptıkları en önemli olan tarihte, 3-11 Temmuz arasında Fas'ta tatildeydim. Eşimle planımız, 28 Temmuz'dan itibaren de Bodrum'a gitmekti. Bu alçaklar emirle beni işten el çektiriyorlar, 'Bu subay bizden değildir.' diyorlar ancak ne yazık ki 648 gündür bunlardan olmadığımı ispatlamaya çalışıyorum. Tutukluluğumu anlamakta zorlanıyorum. Ben hain, alçak ve devletimizin başı Sayın Cumhurbaşkanımızın dediği gibi mankurt değilim. Canımdan sevdiğim üniformamla 44 yıl vatan topraklarımda görev yaptım. Yaşantıma özgürce devam etmek istiyorum."

Duruşmada, daha sonra Harekat Eğitim ve Öğretim Daire Başkanı eski tuğgeneral Lütfü İhsan Yanıkoğlu'nun avukatı Hasan Fırat Kayaönü müvekkili adına savunma yaptı. Kayaönü, müvekkilinin darbe yönünde eylemi olmadığını ileri sürerek, beraat talebinde bulundu.

Dava yarına ertelendi. Duruşmada, Yakınoğlu'nun esasa ilişkin savunmasını yapması bekleniyor.