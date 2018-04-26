Eski EDOK komutanları hakkındaki darbe davası

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimine ilişkin dönemin Kara Kuvvetleri Komutanlığı (KKK) Eğitim ve Doktrin Komutanlığı (EDOK) Muharebe ve Muharebe Eğitim Destek Komutanı eski korgeneral Metin İyidil ile EDOK Kurmay Başkanı eski tümgeneral Hamza Koçyiğit'in de aralarında yer aldığı 6 sanığın yargılanmasına devam edildi.
Ankara 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya sanıklar ve sanık avukatları katıldı. Sanıklardan Koçyiğit ile tutuklu bulunduğu İzmir'den telekonferans sistemiyle bağlantı kurulan duruşmada, tutuklu sanık İyidil esas hakkındaki savunmasını tamamladı.
Olay gecesi, "devletine, milletine, Cumhurbaşkanına sahip çıkmak için darbe karşıtı emirler verdiğini" ifade eden İyidil, Ankara'da darbe karşıtı ilk hareketi kendisinin yaptığını ileri sürdü.
"Birliklerime zamanında emir verdim ve darbe karşıtı olmalarını sağladım." diyen İyidil, bütün gece birliklerini emir komutası altında tutmak için kendini "paraladığını" savundu.
İyidil, darbecilerin sözde atama emrinde kendisinin KKK emrine alınmasının öngörüldüğünü anlatarak, şunları kaydetti:
"Daha yolun başında bu hainler benimle yollarını ayırmış. FETÖ'cü olsaydım beni bir komutanlığa verirlerdi. Ben de gider oturur, darbe harekatını sevk ve idare ederdim. Ben, bu hainlerin darbe planını yaptıkları en önemli olan tarihte, 3-11 Temmuz arasında Fas'ta tatildeydim. Eşimle planımız, 28 Temmuz'dan itibaren de Bodrum'a gitmekti. Bu alçaklar emirle beni işten el çektiriyorlar, 'Bu subay bizden değildir.' diyorlar ancak ne yazık ki 648 gündür bunlardan olmadığımı ispatlamaya çalışıyorum. Tutukluluğumu anlamakta zorlanıyorum. Ben hain, alçak ve devletimizin başı Sayın Cumhurbaşkanımızın dediği gibi mankurt değilim. Canımdan sevdiğim üniformamla 44 yıl vatan topraklarımda görev yaptım. Yaşantıma özgürce devam etmek istiyorum."
Duruşmada, daha sonra Harekat Eğitim ve Öğretim Daire Başkanı eski tuğgeneral Lütfü İhsan Yanıkoğlu'nun avukatı Hasan Fırat Kayaönü müvekkili adına savunma yaptı. Kayaönü, müvekkilinin darbe yönünde eylemi olmadığını ileri sürerek, beraat talebinde bulundu.
Dava yarına ertelendi. Duruşmada, Yakınoğlu'nun esasa ilişkin savunmasını yapması bekleniyor.
- Savcının görüşü
Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki görüşünde, İyidil, Koçyiğit ve Yanıkoğlu hakkında "anayasal düzeni ihlal" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemişti.
Sanıklardan EDOK Okullar Komutanı eski korgeneral Abdullah Barutcu hakkında "terör örgütü üyeliği" suçundan 15 yıla kadar hapis talep eden savcı, Muharebe Geliştirme Başkanı eski tuğgeneral Mehmet Topçu ve gözlem subayı Ersal Duman'a ilişkin ise beraat talebinde bulunmuştu.
Özel okullar sınavla öğrenci alacak! Robert Koleji, Fransız ve İtalyan Lisesi'nden MEB kararı
Kanal D Haber'de Ahmet Hakan ile yollar ayrıldı! İşte yerine gelen isim
Davutoğlu'nun sözlerine CHP'den ilk tepki
Ne PKK ne FETÖ! İşte dolandırıcıların erken seçim taktiği
Cem Uzan siyasete geri mi dönüyor? Dikkat çeken paylaşım
Son dakika! İsrail açık açık tehdit etti: Tahran’ı vururuz!
Kendi nikahlarına eşofmanla geldiler
Hamaney'den dünyadaki bütün müslümanlara çağrı!
Müthiş iddia! Vezirköprü ilçesinin altında 'Roma şehri var'
Kim olduğu ortaya çıktı!
Öğretmenlere idari izin! Tarihler belli oldu
WhatsApp kullananlar dikkat! Sınır geliyor
Okuyucu Yorumları 0 yorum