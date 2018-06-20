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Eski EGM Kriminal Daire Başkan Yardımcısı Liman'ın yargılandığı dava

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.06.2018 13:28 | Son Güncelleme

FETÖ'nün darbe girişimi sırasında, "darbeci askerlerin kurumu ele geçirmek istemesi halinde silahlı direniş gösterilmemesi" talimatı verdiği iddia edilen eski EGM Kriminal Daire Başkan Yardımcısı Vekili Hakan Liman ile personele silah ve mühimmat dağıtmadığı öne sürülen eski polis memuru Mehmet Bayburtlu'nun yargılanmasına devam edildi

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi sırasında, "darbeci askerlerin kurumu ele geçirmek istemesi halinde silahlı direniş gösterilmemesi" talimatı verdiği iddia edilen eski EGM Kriminal Daire Başkan Yardımcısı Vekili Hakan Liman ile personele silah ve mühimmat dağıtmadığı öne sürülen eski polis memuru Mehmet Bayburtlu'nun yargılandığı davanın duruşması görüldü.

Ankara 13. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz yargılanan Hakan Liman ve Mehmet Bayburtlu ile sanıkların avukatları katıldı.

Hakkındaki iddiaları reddeden Liman, FETÖ ile ilgisinin bulunmadığını, kendisine iftira atıldığını öne sürdü.

Sanık avukatı ise müvekkili hakkındaki iddiaların kendisine husumet besleyen bazı görevlilerine dayanışma içinde uydurdukları senaryo olduğunu savundu.

Mehmet Bayburtlu da üzerine atılı suçlamayı reddetti.

Mahkeme heyeti, beyanların ardından duruşmayı 15 Ekim'e bıraktı.

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Anahtar Kelimeler:
darbe girişimi FETÖ Fetullahçı Terör Örgütü

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