Eski Ekvador Devlet Başkanı Correa için tutuklama emri çıkarıldı

QUITO (AA) - Latin Amerika ülkesi Ekvador'da bir muhalifin kaçırılması olayına dahil olmakla suçlanan eski Devlet Başkanı Rafael Correa hakkında tutuklama kararı çıkarıldı.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, 2012'de siyasi bir muhalifin kaçırılmasıyla ilgili soruşturma kapsamında Quito'da görülen duruşmaya gelmemesi üzerine Correa hakkında tutuklama emri çıkarıldığı kaydedildi.

Yargıç Daniella Camacho, Belçika'da yaşayan 55 yaşındaki Correa'nın ülkeye iadesi için Interpol ile iletişime geçtiklerini söyledi.

Correa, eski muhalif milletvekili Fernando Balda’nın 2012'de Kolombiya'da kaçırılması olayına dahil olmakla suçlanıyor.

Eski Devlet Başkanı Correa sosyal paylaşım sitesi Twitter’dan, kendisine yöneltilen suçlamaları reddetmişti.

