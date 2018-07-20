Eski Ekvador Devlet Başkanı Correa'dan koruma talebi

QUITO (AA) - Latin Amerika ülkesi Ekvador'da bir muhalifin kaçırılması olayına dahil olmakla suçlanan eski Devlet Başkanı Rafael Correa, uluslararası koruma talebinde bulundu.
Correa, 2012'de siyasi bir muhalifin kaçırılmasıyla ilgili soruşturma kapsamında Quito'da görülen duruşmaya gelmemesi üzerine, 4 Temmuz'da hakkında tutuklama emri çıkarılmasının ardından, koruma talebiyle Amerikalılar Arası İnsan Hakları Komisyonuna başvurdu.
Hakkındaki tutuklama kararıyla ilgili uluslararası koruma talebinde bulunan Correa, komisyona cezai kovuşturmadan dolayı büyük tehlikede olduğunu söyledi.
Yargıç Daniella Camacho, 4 Temmuz'da, Belçika'da yaşayan 55 yaşındaki Correa'nın ülkeye iadesi için Interpol ile iletişime geçtiklerini söylemişti.
Correa, eski muhalif milletvekili Fernando Balda’nın 2012'de Kolombiya'da kaçırılması olayına dahil olmakla suçlanıyor.
Eski Devlet Başkanı Correa sosyal paylaşım sitesi Twitter’dan, kendisine yöneltilen suçlamaları reddetmişti.
Bahçeli'den beklenmeyen hareket! Böyle romantizm görülmedi
Kadıköy'deki Suruç eylemine polis müdahalesi: 14 gözaltı
İsrail ordusu duyurdu: Gazze'ye savaş uçakları ile saldırı başladı
12 yaşındaki çocuğa 'Senden çocuk yapacağım' demişti! Birine tecavüz edene kadar serbest
Google'da 'ahmak' yazdığınızda bakın ne çıkıyor!
İstanbul'da 18 yaşındaki kıza güpegündüz taciz: Dondum kaldım
Bahçeli'nin elini öpen İYİ Partili vekilden bir açıklama daha
20 yıl sonra çıplak halde ilk kez görüntülendi!
Çok dikkatli olun! Onu bu hale neyin getirdiğine inanamayacaksınız
CHP yönetiminden yeni açıklama: Maksimum toplanabilecek imza 450-470 civarında
Kaçak kaşar peyniri imalathanesinde iğrenç görüntü
Okuyucu Yorumları 0 yorum