Eski Ekvador Devlet Başkanı Correa'dan koruma talebi

QUITO (AA) - Latin Amerika ülkesi Ekvador'da bir muhalifin kaçırılması olayına dahil olmakla suçlanan eski Devlet Başkanı Rafael Correa, uluslararası koruma talebinde bulundu.

Correa, 2012'de siyasi bir muhalifin kaçırılmasıyla ilgili soruşturma kapsamında Quito'da görülen duruşmaya gelmemesi üzerine, 4 Temmuz'da hakkında tutuklama emri çıkarılmasının ardından, koruma talebiyle Amerikalılar Arası İnsan Hakları Komisyonuna başvurdu.

Hakkındaki tutuklama kararıyla ilgili uluslararası koruma talebinde bulunan Correa, komisyona cezai kovuşturmadan dolayı büyük tehlikede olduğunu söyledi.

Yargıç Daniella Camacho, 4 Temmuz'da, Belçika'da yaşayan 55 yaşındaki Correa'nın ülkeye iadesi için Interpol ile iletişime geçtiklerini söylemişti.

Correa, eski muhalif milletvekili Fernando Balda’nın 2012'de Kolombiya'da kaçırılması olayına dahil olmakla suçlanıyor.

Eski Devlet Başkanı Correa sosyal paylaşım sitesi Twitter’dan, kendisine yöneltilen suçlamaları reddetmişti.

