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Eski El Salvador Devlet Başkanı Saca'dan yolsuzluk itirafı

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.08.2018 12:08 | Son Güncelleme

Eski El Salvador Devlet Başkanı Saca'dan yolsuzluk itirafı

SAN SALVADOR (AA) - Eski El Salvador Devlet Başkanı Tony Saca, 2004-2009 yıllarındaki görev süresi boyunca kamu fonlarından milyonlarca doları zimmetine geçirdiğine ilişkin suçlamaları kabul etti.

Saca, mahkemede verdiği ifadede, savcıların iddianamesinde yer alan, kamu fonlarındaki 301 milyon doları farklı hesaplara aktaran ağın içinde olduğu itirafında bulundu.

Özel sekreteri tarafından diğer kişilere ödeme yapmak için açılan iki hesap üzerindeki yetersiz kontrollerden istifade ettiğini söyleyen Saca, ayrıca aralarında hizmet vermeyenlerin de olduğu çeşitli tanıtım şirketlerine ayda 10 bin dolar ödeme yaptığını belirtti.

Bu şirketlerin paranın yüzde 80'ini kendisine iade ettiğini kaydeden Saca, diğer yandan, kredi kartı borcunu ödemesi için eşine her ay 10 bin dolar verdiğini söyledi.

Saca'nın avukatı Mario Machado, müvekkilinin, daha önce prosedür olarak doğru zaman olmadığı için suçunu kabul etmediğini savundu.

30 yıl hapis cezasıyla karşı karşıya olan Saca'nın, suçunu itiraf etmesinden dolayı cezasının 10 yıla kadar düşürülebileceği belirtiliyor.

- Saca, 30 Ekim 2016'da yolsuzluk suçlamasıyla gözaltına alınmıştı

Soruşturmayı yürüten savcılar, Saca'nın haksız zenginleşme, yasa dışı iş birliktelikleri ve para aklama gerekçesiyle çocuğunun düğününde gözaltına alındığını belirtmişti.

Savcılar, Saca'nın devlet başkanlığı yaptığı 2004-2009 yıllarında edindiği 6,5 milyon dolarlık varlığının 5 milyonunu açıklayamadığını ifade etmişti.

Ülkede 2004-2009 yıllarında devlet başkanlığı görevini yürüten Saca'nın hükümetinde görevli 6 yetkilinin de ilgili suçlamalar nedeniyle gözaltına alındığını kaydeden savcılar, gözaltına alınanlar arasındaki Saca'nın eski özel kalemi Elmer Charlaix'in de hesabındaki parayı açıklayamadığını bildirmişti.

Saca ise masum olduğunu savunmuştu.

Saca'nın göreve başladığında 3,6 milyon dolar olarak açıkladığı mal varlığının görev süresinin bitiminde 13,1 milyon dolara yükseldiği duyurulmuştu ancak bu rakamın çok daha yüksek olabileceği iddia ediliyor.

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