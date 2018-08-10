Eski El Salvador Devlet Başkanı Saca'dan yolsuzluk itirafı

SAN SALVADOR (AA) - Eski El Salvador Devlet Başkanı Tony Saca, 2004-2009 yıllarındaki görev süresi boyunca kamu fonlarından milyonlarca doları zimmetine geçirdiğine ilişkin suçlamaları kabul etti.

Saca, mahkemede verdiği ifadede, savcıların iddianamesinde yer alan, kamu fonlarındaki 301 milyon doları farklı hesaplara aktaran ağın içinde olduğu itirafında bulundu.

Özel sekreteri tarafından diğer kişilere ödeme yapmak için açılan iki hesap üzerindeki yetersiz kontrollerden istifade ettiğini söyleyen Saca, ayrıca aralarında hizmet vermeyenlerin de olduğu çeşitli tanıtım şirketlerine ayda 10 bin dolar ödeme yaptığını belirtti.

Bu şirketlerin paranın yüzde 80'ini kendisine iade ettiğini kaydeden Saca, diğer yandan, kredi kartı borcunu ödemesi için eşine her ay 10 bin dolar verdiğini söyledi.

Saca'nın avukatı Mario Machado, müvekkilinin, daha önce prosedür olarak doğru zaman olmadığı için suçunu kabul etmediğini savundu.

30 yıl hapis cezasıyla karşı karşıya olan Saca'nın, suçunu itiraf etmesinden dolayı cezasının 10 yıla kadar düşürülebileceği belirtiliyor.