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Eski emniyet müdürleri hakkında istenen ceza belli oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.04.2018 15:19 | Son Güncelleme

Eski Karabük Emniyet Müdürü Keskin ile bazı Emniyet Genel Müdür yardımcılarının da aralarında bulunduğu 16 sanığın "silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan yargılandığı davada savcı, sanıklardan 14'ünün silahlı terör örgütü üyeliğinden 15'er yıla kadar hapisle cezalandırılmalarını, 2 sanığın beraatını talep etti

Bazı eski emniyet müdürleri ile Emniyet Genel Müdür yardımcılarının da aralarında olduğu 16 sanığın, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) üye olmak suçundan yargılandığı davada, esasa ilişkin mütalaasını açıklayan savcı, sanıklardan 14'ü hakkında 15'er yıla kadar hapis cezası talep etti.

Ankara 23. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile avukatları katıldı.

Duruşmada esasa ilişkin mütalaasını açıklayan savcı, sanıklardan eski Karabük Emniyet Müdürü Oktay Keskin, eski Samsun Emniyet Müdürü İsmail Türkmenli, asayişten sorumlu eski Ankara Emniyet Müdür Yardımcısı Arif Canlı, Ankara Emniyet Müdürlüğü eski Mali Şube Müdürü Adem Yalçınkaya, Hukuk Müşaviri Fikret Zeybek, Güvenlik Şubeden sorumlu eski Ankara Emniyet Müdür Yardımcısı Mahmut Azmaz, eski Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) İdari ve Mali İşler Dairesi Başkan Yardımcısı Ahmet Yediparmak, eski Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Muammer Buçak, personelden sorumlu eski Ankara Emniyet Müdür Yardımcısı İsmail Oktay Özyardımcı, polis memuru Bayram Küçüksarıyıldız, eski polis başmüfettişi Özer Zeyrek, birinci sınıf emniyet müdürüyken resen emekli edilen Necmeddin Ulusal, lojistik birimlerden sorumlu eski Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Tokgöz ve destek birimlerinden sorumlu eski Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Feridun Taşçı'nın "silahlı terör örgütüne üyelik" suçundan 15'er yıla kadar hapisle cezalandırılmasını istedi.

Tutuklu sanıkların bu halinin hükümle birlikte devam etmesini talep eden duruşma savcısı, silahlı terör örgütü üyeliği suçunu işlediklerine dair kesin ve inandırıcı delil bulunmadığı gerekçesiyle sanıklar Ali Fuat Akdemir ve İbrahim Selvi'nin beraatını istedi.

Savcılık mütalaasında ayrıca sanıklar Arif Canlı, Adem Yalçınkaya, Fikret Zeybek, Mahmut Azmaz, Ahmet Yediparmak, Oktay Keskin ve İsmail Türkmenli'nin örgütün gizli haberleşme programı ByLock kullandıkları belirtildi.

Mahkeme heyeti duruşmayı erteledi.

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Ankara 23. Ağır Ceza Mahkemesi FETÖ Oktay Keskin

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