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Eski Emniyet Müdürü Kahya'ya 8 yıl hapis

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.05.2018 19:15 | Son Güncelleme

Bursa'da FETÖ/PDY davasında yargılanan eski İl Emniyet Müdürü Ali Osman Kahya, 8 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı

Bursa'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik davada, eski Bursa Emniyet Müdürü Ali Osman Kahya ve eski Vergi Dairesi Başkanı İbrahim Saydam ile eski İl Sağlık Müdür Yardımcısı Yusuf Ziya Leventoğlu hakkında karar verildi.

Bursa 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanıklar Kahya, Saydam, Leventoğlu, tutuksuz sanık F.Ö. ve avukatları ile bazı tanıklar katıldı.

Haklarında "silahlı terör örgütü kurmak ve yönetmek", "silahlı terör örgütü üyesi olmak" ve "Terörizmin Finans Kaynaklarının Önlenmesi Hakkında Kanun'a muhalefet" suçlarından 35'er yıla kadar hapis cezası istenen sanıklar suçlamaları reddetti, beraatlerini talep etti.

İddia makamı, sanıkların, geçen celsede de açıkladığı şekilde "silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan 15 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılmalarını, "silahlı terör örgütü kurmak ve yönetmek" ile "Terörizmin Finans Kaynaklarının Önlenmesi Hakkında Kanun'a muhalefet" suçlarından beraatlerini talep etti.

Mahkeme heyeti, tutuksuz sanık F.Ö. hakkındaki dosyanın ayrılmasına, tutuklu sanıklardan Kahya'nın 8 yıl 1 ay 15 gün, Saydam'ın 6 yıl 3 ay ve Leventoğlu'nun 7 yıl 6 ay hapisle cezalandırılmasına karar verdi.

Heyet ayrıca, Kahya ve Leventoğlu'nun tutukluluk hallerinin devamını, Saydam'ın ise tahliye edilmesini, varsa üstlerindeki tedbirlerin kaldırılmasını kararlaştırdı.

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 15 Temmuz darbe girişiminin ardından yürütülen FETÖ/PDY soruşturmaları kapsamında 28 Temmuz 2016'da eski Bursa Emniyet Müdürü ve bir takım bürokratlarla iş adamlarına yönelik operasyonlarda, FETÖ üyesi olduğu gerekçesiyle çok sayıda şüpheli gözaltına alınmış, bunlardan 8'i hakkında iddianame hazırlanmıştı.

Sanıkların, örgüt adına "himmet" adı altında para topladıkları, para vermeyen iş adamlarından, devlet kurumlarının gücünü kullanarak tehdit, şantaj ve çeşitli vergi cezaları keserek zorla para aldıkları, devlet kurumlarına ait mülkleri FETÖ'ye aktardıkları iddia edilmişti.

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Bursa duruşma FETÖ mahkeme Terör örgütü

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