Eski Emniyet Müdürü Kahya'ya 8 yıl hapis

Bursa'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik davada, eski Bursa Emniyet Müdürü Ali Osman Kahya ve eski Vergi Dairesi Başkanı İbrahim Saydam ile eski İl Sağlık Müdür Yardımcısı Yusuf Ziya Leventoğlu hakkında karar verildi.

Bursa 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanıklar Kahya, Saydam, Leventoğlu, tutuksuz sanık F.Ö. ve avukatları ile bazı tanıklar katıldı.

Haklarında "silahlı terör örgütü kurmak ve yönetmek", "silahlı terör örgütü üyesi olmak" ve "Terörizmin Finans Kaynaklarının Önlenmesi Hakkında Kanun'a muhalefet" suçlarından 35'er yıla kadar hapis cezası istenen sanıklar suçlamaları reddetti, beraatlerini talep etti.

İddia makamı, sanıkların, geçen celsede de açıkladığı şekilde "silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan 15 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılmalarını, "silahlı terör örgütü kurmak ve yönetmek" ile "Terörizmin Finans Kaynaklarının Önlenmesi Hakkında Kanun'a muhalefet" suçlarından beraatlerini talep etti.

Mahkeme heyeti, tutuksuz sanık F.Ö. hakkındaki dosyanın ayrılmasına, tutuklu sanıklardan Kahya'nın 8 yıl 1 ay 15 gün, Saydam'ın 6 yıl 3 ay ve Leventoğlu'nun 7 yıl 6 ay hapisle cezalandırılmasına karar verdi.