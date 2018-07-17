Eski emniyet müdürüne hapis cezası

İSTANBUL (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) öğrenci evi yapılanmalarından sorumlu 6'sı tutuklu 19 sanığın yargılandığı davada, aralarında tutuksuz sanık eski Zeytinburnu İlçe Emniyet Müdürü Sezgin Öndem'in de bulunduğu 6 sanık, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.
İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesince Silivri Ceza İnfaz Kurumları karşısında yapılan duruşmaya, 6'sı tutuklu 17 sanık ile avukatları katıldı.
Savunmaların tamamlanmasının ardından son sözleri sorulan sanıklar beraatlerini talep etti.
Gerçekleştirdiği müzakerenin ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, tutuklu sanıklar "sözde askeri öğrenci imamı" olduğu öne sürülen Melih Macit ile Taşkın Taşkıran ve tutuksuz sanık Bakırköy'ün "sözde eyalet imamı" Ali Kıvrak'ın "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 10 yıl hapis cezasıyla çarptırılmasına karar verdi.
Tutuklu sanıklar Müjdat Damarseçkin, Said Konuşkan, İsmail Aydın ve tutuksuz sanıklar Yasin Pala ile Süleyman Yaşar'a aynı suçtan 8 yıl 9 ay hapis cezası verilmesine hükmeden mahkeme, tutuksuz sanıklar eski Zeytinburnu İlçe Emniyet Müdürü Sezgin Öndem, Oktay Üçkardeş, Bilal Gökdoğan, Sabit Taha Kılca, İbrahim Tıpırdamaz, Burak Salım'ın ise 6 yıl 3 ay hapis cezasıyla cezalandırılmasını kararlaştırdı.
Tutuklu sanık Adem Bıyık'a 7 yıl 6 ay hapis cezası verilmesine karar veren mahkeme, etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanan sanıklardan Davut Bal'ı 3 yıl 1 ay 15 gün, Sinan Sezer'i 1 yıl 6 ay 22 gün hapis cezasına çarptırdı.
Tutuklu 6 sanığın bu hallerinin devamı, tutuksuz sanıklar Ali Kıvrak, Yasin Pala ve Süleyman Yaşar'ın tutuklanmasına hükmeden mahkeme heyeti, Ali Taşkın ve Serkan Kiliç'in beraatine karar verdi.
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