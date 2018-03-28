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Eski erkek arkadaşı tarafından darbedildiği iddiası

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.03.2018 09:39 | Son Güncelleme

Adana'da dertleşmek bahanesiyle kendisini yanına çağıran eski erkek arkadaşı tarafından darbedildiğini öne süren kadın polise müracaat etti

Adana'da dertleşmek bahanesiyle kendisini yanına çağıran eski erkek arkadaşı tarafından darbedildiğini iddia eden kadın polise şikayette bulundu.

İddiaya göre, merkez Seyhan ilçesinde Zümra K. (22), bir süre önce ayrıldığı eski erkek arkadaşı D.D'nin (23) dertleşmek bahanesiyle yanına çağırması üzerine evine gitti.

D.D, tartıştığı Zümra K'yi üç katlı evin damında darbederek yaraladı.

Kadının çığlıkları üzerine şüpheli kaçtı, ön dişleri kırılan ve başını beton zemine çarpan Zümra K. ise hastaneye kaldırıldı.

Hastanedeki tedavisinin ardından Adana Adli Tıp Birimine giden Zümra K, darp raporu aldıktan sonra polis merkezine giderek zanlıdan şikayetçi oldu.

- "Korunmaya ihtiyacımız var"

Zümra K, AA muhabirine, eski erkek arkadaşıyla zaman zaman görüşmeyi sürdürdüğünü anlattı.

Yaşadığı olaya anlam veremediğini anlatan Zümra K, D.D'nin kendisini neden darbettiğini bilmediğini ileri sürdü.

Zümra K, şüphelinin yumruk atmasının ardından saçından bir süre sürüklediğini iddia ederek, şunları söyledi:

"Evlerinin damındaydık. Olay birden oldu. Daha sonra annesine seslendim o oğlunu benim üzerimden aldı. Buluşmaya daha önce eski erkek arkadaşı tarafından darbedilen edilen bir kadın arkadaşıma destek olmak amacıyla avukatla görüşmeye gittiğimiz için gecikmiştim. Arkadaşıma destek veriyordum. Ben onun için bir şeyler yapmak için uğraşırken aynı olayla ben karşılaştım. Korunmaya ihtiyacımız var."

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