Amasya’nın Suluova ilçesinde eski eşine bıçakla saldırdığı iddia edilen kişi tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, ilçe merkezinde bir ay önce boşandığı eski eşi M.K'nin (25) yaşadığı evin önüne gelen Şenel Koca, eski eşi ile eşinin babası R.K'ye bıçakla saldırdığı iddiasıyla polis ekiplerince gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından mahkemeye çıkarılan Şenel Koca tutuklandı.

Bu arada Koca'nın bıçakla saldırma girişimi ve boğuşma anı apartmanın güvenlik kameralarına yansıdı.

