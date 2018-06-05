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Eski eşini bıçakla yaralayan sanığa hapis cezası

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.06.2018 14:42 | Son Güncelleme

Kayseri'de boşandığı eşini bıçakla yaralayan sanığa "öldürmeye teşebbüs" suçundan 10 yıl hapis cezası verildi

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de eski eşini bıçakla yaralayan sanık, "öldürmeye teşebbüs" suçundan 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Kayseri 3. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada, tutuklu sanık Cihan Ötay (37), mağdur eski eşi Ö.K. (24) ve avukatları hazır bulundu.

Sanık Ötay, savunmasında, eski eşi ile daha önce konuştuklarını ve çok ümitlenerek tekrar birleşmek istediğini söyledi.

Bu nedenle olay tarihi olan 28 Kasım 2017'de merkez Melikgazi ilçesi Karacaoğlan Mahallesinde bulunan eve gittiğini belirten Ötay, "Eski eşimin kaldığı eve gittim ve kapıyı baldızım açtı. İçeri girince Ö'nün telefonla uğraştığını gördüm, telefona bakmak istedim. Bu sebepten aramızda tartışma çıktı. Elime bıçak alarak rastgele salladım. Bıçağın kime geldiğini görmedim. Keşke böyle olmasaydı, ben de mağdurum." diye konuştu.

Müşteki Ö.K. ise ailesinin evinde kaldığını, buraya gelen eski eşinin tekrar birleşmek istemesi teklifini reddetmesi üzerine kendisinin böyle bir olaya kalkıştığını anlattı.

Ö.K, birçok kez bıçakla kendisine vuran eski eşinden şikayetçi olduğunu söyledi.

Mahkeme heyeti, sanık Ötay'a "öldürmeye teşebbüs" suçundan 10 yıl hapis cezası verdi.

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