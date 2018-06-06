Eski eşini gasbeden kişi tutuklandı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin İzmit ilçesinde boşandığı karısını gasbettiği iddiasıyla gözaltına alınan kişi tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, polise başvuran Y.K. (26), boşandığı kocasının Atatürk Mahallesi'nde önünü kesip bıçakla tehdit ederek, çantasını ve cep telefonunu aldığını beyan etti.
Şikayet üzerine çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, şüpheli H.C'yi (34) Derince ilçesinde gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından Kocaeli Adliyesi'ne sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
H.C'nin emniyetteki ifadesinde, eski eşine sinirlenerek çantasını ve telefonunu aldığını, çantasındaki banka kartından da 5 bin 140 lira çektiğini itiraf ettiği öğrenildi.
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