İZMİR (AA) - İzmir'in Karşıyaka ilçesinde eski eşini bıçaklayarak öldüren sanığa 25 yıl hapis cezası veren mahkeme, Yargıtay'ın bozma kararı sonrası görülen duruşmada kararını yineledi.

Karşıyaka 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanık Abdulvahap İlkatmış, Kartal H Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'ndan Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi'yle (SEGBİS) katıldı. Duruşmada taraf avukatları ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı avukatı Müjgan Bilgen Özen hazır bulundu.

İddia makamı, İlkatmış'ın eski eşi Hülya Aydın'ı öldürdüğü, Selçuk S. ile Sedef S'yi tehdit ettiği gerekçeleriyle "Kasten insan öldürme ve tehdit" suçlamalarından cezalandırılması gerektiği yönünde mütalaa verdi.

Son sözü sorulan İlkatmış, daha önce verdiği ifadelerini tekrar ettiğini ancak tehdit suçlamalarını kabul etmediğini ifade ederek, "Takdir mahkemenindir, tahliyemi istiyorum." dedi.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı avukatı Özen, "Tasarlayarak insan öldürme" suçundan cezalandırılmasını istediği sanık hakkında hiçbir indirim maddesinin uygulanmamasını talep etti.