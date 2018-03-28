HABER

Eski eşini öldüren sanığa "yeniden" 25 yıl hapis

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.03.2018 11:23 | Son Güncelleme

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde eski eşini öldürdüğü ve cesedi dolapta sakladığı suçlamasıyla yargılandığı davada hakkında verilen 25 yıl hapis cezası kararı Yargıtayca bozulan sanık yeniden çıktığı hakim karşısında aynı cezayı aldı

İZMİR (AA) - İzmir'in Karşıyaka ilçesinde eski eşini bıçaklayarak öldüren sanığa 25 yıl hapis cezası veren mahkeme, Yargıtay'ın bozma kararı sonrası görülen duruşmada kararını yineledi.

Karşıyaka 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanık Abdulvahap İlkatmış, Kartal H Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'ndan Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi'yle (SEGBİS) katıldı. Duruşmada taraf avukatları ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı avukatı Müjgan Bilgen Özen hazır bulundu.

İddia makamı, İlkatmış'ın eski eşi Hülya Aydın'ı öldürdüğü, Selçuk S. ile Sedef S'yi tehdit ettiği gerekçeleriyle "Kasten insan öldürme ve tehdit" suçlamalarından cezalandırılması gerektiği yönünde mütalaa verdi.

Son sözü sorulan İlkatmış, daha önce verdiği ifadelerini tekrar ettiğini ancak tehdit suçlamalarını kabul etmediğini ifade ederek, "Takdir mahkemenindir, tahliyemi istiyorum." dedi.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı avukatı Özen, "Tasarlayarak insan öldürme" suçundan cezalandırılmasını istediği sanık hakkında hiçbir indirim maddesinin uygulanmamasını talep etti.

Sanık avukatları, İlkatmış'ın "kasten insan öldürme" suçunu ağır tahrik altında işlediğini samimi olarak ikrar ettiğini söyleyerek, bu hususun mahkemece dikkate alınmasını, lehine olan hükümlerinin uygulanmasını istedi.

Aydın'ı kasten öldürdüğü gerekçesiyle müebbet hapis cezasına mahkum edilen İlkatmış'ın duruşmadaki iyi halini göz önünde bulunduran mahkeme heyeti, bu cezayı 25 yıla indirdi.

Heyet, Selçuk S. ile Sedef S'ye tehditte bulunduğu gerekçesiyle 2 yıl 9 ay 22 gün hapis cezasına da çarptırdığı sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi.

- Olay

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde, 6 Nisan 2013'te bir halı yıkama fabrikasının çalışanları, mesai arkadaşları Hülya Aydın'ın eski kocası Abdulvahap İlkatmış'ın kendilerini arayarak, eski eşini öldürdüğünü söylediği ihbarında bulunmuş, eve giden polis, cesedi elbise dolabında bulmuştu.

İlkatmış'a, Karşıyaka 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki yargılama sonucu "Kasten insan öldürme" suçundan 25 yıl, iki ayrı "tehdit" suçundan 2 yıl 9 ay 22 gün hapis cezası verilmiş ancak Yargıtay, "Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın dava ile ilgili bilgilendirilmemesi" gerekçesiyle kararı bozmuştu.

Er'in komutanı için şoke eden planı!Er'in komutanı için şoke eden planı!
Erdoğan'dan 'bozkurt işareti' yorumuErdoğan'dan 'bozkurt işareti' yorumu
Düzce'de deprem!Düzce'de deprem!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
avukat Karşıyaka 2. Ağır Ceza Mahkemesi Sanık Yargıtay

En Çok Okunan Haberler

Abdullah Gül ile ilgili bomba iddia

Abdullah Gül ile ilgili bomba iddia

Ünlü oyuncu bin pişman! 'Keşke Çiftlik Bank reklamını yapmasaydım'

Ünlü oyuncu bin pişman! 'Keşke Çiftlik Bank reklamını yapmasaydım'

Ünlü oyuncu paylaşımı sosyal medyayı salladı: Yok böyle sınıf

Ünlü oyuncu paylaşımı sosyal medyayı salladı: Yok böyle sınıf

Üniversiteli kızın intiharında sır perdesi çözüldü

Üniversiteli kızın intiharında sır perdesi çözüldü

'Torba yasa' Resmi Gazete'de yayımlandı! İşte o maddeler

'Torba yasa' Resmi Gazete'de yayımlandı! İşte o maddeler

Melek Baykal: 34 yıllık evliyim, boşanıyorum...

Melek Baykal: 34 yıllık evliyim, boşanıyorum...

İlginizi Çekebilir

Makam odasına yatak yorgan serdiler

Makam odasına yatak yorgan serdiler

Akılalmaz olay! Tunceli'deki çatışma sonrası ortaya çıktı

Akılalmaz olay! Tunceli'deki çatışma sonrası ortaya çıktı

Çiftlik Bank'la ilgili yeni görüntüler ortaya çıktı! Davullu, zurnalı, mangallı...

Çiftlik Bank'la ilgili yeni görüntüler ortaya çıktı! Davullu, zurnalı, mangallı...

İstanbul'da hangi parti önde? İşte son anket

İstanbul'da hangi parti önde? İşte son anket

Çiftlik Bank'ın sahibi Mehmet Aydın'ın yengesinden şok ifadeler!

Çiftlik Bank'ın sahibi Mehmet Aydın'ın yengesinden şok ifadeler!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
İş adamına yasak aşk işkencesinde yeni detaylar ortaya çıktı

İş adamına yasak aşk işkencesinde yeni detaylar ortaya çıktı

Turistler Antalya'ya akın ediyor

Turistler Antalya'ya akın ediyor

Detay Maxinet nedir? Detay Maxinet kapatıldı mı?

Detay Maxinet nedir? Detay Maxinet kapatıldı mı?

O aile isyan etti! 'Oğlumuzu beddualarla defnettik'

O aile isyan etti! 'Oğlumuzu beddualarla defnettik'

Yer: Bayrampaşa! Otomobil alev alev yandı

Yer: Bayrampaşa! Otomobil alev alev yandı

Son dakika! Anadolu Farm kurucusu İsa Kandemir yakalandı!

Son dakika! Anadolu Farm kurucusu İsa Kandemir yakalandı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.