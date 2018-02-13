Eski eşini öldürüp intihar etmek istedi

Adana’da bir kişi, eski eşini tüfekle ateş edip öldürdükten sonra intihar girişiminde bulundu.

Alınan bilgiye göre Mahmut D. (49), bir süre önce boşandığı eşi Zuhal Kırlangıç’ı (47) takip ederek merkez Seyhan ilçesi Ziyapaşa Bulvarı'nda yakaladı. Kırlangıç ile bir süre konuşan Mahmut D. daha sonra yanındaki av tüfeğiyle eski eşine ateş etti. Mahmut D, daha sonra tüfekle kendini vurdu.

Kırlangıç, kaldırıldığı özel bir hastanede yaşamını yitirdi. Göğsünden ağır yaralanan Mahmut D. ise Adana Şehir Hastanesine kaldırıldı.