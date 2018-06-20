Eski eşini tüfekle öldürdü

MANİSA (AA) - Manisa'nın Turgutlu ilçesinde eski eşi tarafından silahla vurulan kadın hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Döne Aksu'nun Çampınar Mahallesi'ndeki evine giden Erkan D, tartışma sonrası bir süre önce boşandığı eski eşine av tüfeğiyle ateş etti.
Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan kadın, yaşamını yitirdi. Şüpheli Erkan D. ise olay yerinden kaçtı
Aksu'nun cenazesi, cumhuriyet savcısının incelemelerinin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.
Jandarma, zanlının yakalanması için çalışma başlattı.
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