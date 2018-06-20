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Eski eşini tüfekle öldürdü

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.06.2018 09:38 | Son Güncelleme

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde boşandığı kadını tüfekle öldürdükten sonra kaçan zanlının yakalanması için çalışma başlatıldı

MANİSA (AA) - Manisa'nın Turgutlu ilçesinde eski eşi tarafından silahla vurulan kadın hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Döne Aksu'nun Çampınar Mahallesi'ndeki evine giden Erkan D, tartışma sonrası bir süre önce boşandığı eski eşine av tüfeğiyle ateş etti.

Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan kadın, yaşamını yitirdi. Şüpheli Erkan D. ise olay yerinden kaçtı

Aksu'nun cenazesi, cumhuriyet savcısının incelemelerinin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Jandarma, zanlının yakalanması için çalışma başlattı.

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boşanma cinayet kadın koca silah Turgutlu

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