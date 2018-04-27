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- ESKİ EŞİNİ VURDUKTAN SONRA İNTİHAR ETTİ-2

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.04.2018 17:02 | Son Güncelleme

  Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN-Ramazan EĞRİ-İSTANBUL DHA Ümraniye'de bir kişi eski eşini vurduktan sonra intihar etti.

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN-Ramazan EĞRİ-İSTANBUL DHA
Ümraniye'de bir kişi eski eşini vurduktan sonra intihar etti. Ağır yaralanan kadın hastaneye kaldırıldı.
Olay saat 15.00 sıralarında Alemdağ Caddesi Yeni İstanbul Caddesi B blokta meydana geldi. İddialara göre temizlik şirketi bulunan Özcan Yıldız eski eşi Dilek Özmen ile birlikte çalışıyordu. İşyerinden silah seslerini duyan çevredeki vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Kısa süre sürede olay yeri gelen ekipler ağır yaralı Özmen'i ambulansla Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede Özcan Yıldız'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yeri inceleme ekipleri işyerine gelerek çalışma yaptı. Çevredeki vatandaşlar “Kendilerini çok iyi tanırım. Buranın eskilerinden. Tartışmışlar herhalde. Önce eşini vuruyor sonra kendi intihar ediyor. Temizlik şirketleri vardı. Geçen sene çocuklarını kaybetmişti. Daha önce de intihara teşebbüs etmişti" diye konuştu. Başka bir esnaf ise “26 yıldır esnafım. Tek oğlu vardı. Hayatını kaybedince bunalıma girdi. Eşini vurduktan sonra kafasına sıkmış" diye konuştu.
Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.

Görüntü Dökümü:
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-İşyerinden görüntü
-Polis ve sağlık ekiplerinden görüntü
-Çevredeki vatandaşlardan görüntü
-Vatandaşlarla röp
-Olay yeri inceleme ekiplerinden görüntü
-Genel ve detay görüntüler

27.04.2018 - 15.21 Haber Kodu : 180427117
27.04.2018 - 15.36 Haber Kodu : 180427123

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